A brasileira Luisa Stefani subiu três posições no ranking mundial nesta segunda-feira (3), após faturar o título de duplas no WTA 500 de Linz (Áustria) no domingo (2), o primeiro da temporada, em parceria inédita com a húngara Timea Babos. A conquista do 10º título no circuito da WTA (Women’s Tennis Association), alçou Stefani da 30ª para 27ª colocação – a tenista já ocupou o top 10 no final de 2021.

Cabeças de chave 4, Stefani e Babos levantaram a taça após derrotarem as irmãs ucranianas Nadiia e Lyudmila Kichenok por 2 sets a 1 (parciais de 3/6 7/5 10/4).

“Ótimo jogo para fechar uma semana incrível e um ótimo torneio. Muito feliz com esse primeiro título na temporada", comemorou a brasileira, medalhista olímpica em Tóquio 2020, ao lado de Laura Pigossi.

LUISA STEFANI BRILHA NA ÁUSTRIA! ????????????



Jogando ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira sagrou-se campeã da chave de duplas do WTA 500 de Linz ao superar, na final, as irmãs ucranianas Nadiia e Lyudmyla Kichenok por 2 sets a 1 (3/6, 7/5 e 10/4). ????????



???? WTA#TimeBrasil pic.twitter.com/3eqvCmNz35 — Time Brasil (@timebrasil) February 2, 2025

Antes de chegar à final, Stefani e Babos já haviam se destacado nas semifinais do WTA de Linz no sábado (1º), quando superaram a dupla da tcheca Katerina Siniakova - número 1 do mundo e recém campeã no Aberto da Austrália - com a chinesa Shuai Zhang, por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 10-7).

O último título de Stefani foi conquistado ao lado da holandesa Demi Schuurs, no WTA 1000 de Doha (Catar), em fevereiro de 2024. Em novembro do ano passado, a atleta antecipou o fim da temporada, para se submeter a um procedimento cirúrgico de retirada de um cisto no joelho direito.

O próximo compromisso da brasileira será o torneio de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), com início na próxima quarta-feira (5). Stefani jogará em parceria com a britânica Heather Watson.

Tags:

brasileira | campeã de duplas | húngara | Luisa Stefani | ranking mundia | Timea Babos | WTA 500 de Linz