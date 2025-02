A quinta-feira (6) marcou a despedida do mesatenista Hugo Calderano, número 6 do mundo, do WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios do circuito mundial. Único brasileiro remanescente na competição, o carioca foi superado por um velho conhecido, o taiwanês Lin Yun-Ju, 12º no ranking mundial. O asiático avançou às quartas de final após superar o brasileiro por 3 sets a 1 (11/7, 14/16, 11/9 e 11/6).

Foi a segunda derrota seguida de Calderano para o taiwanês – a anterior foi em novembro passado nas semifinais WTT Champions Frankfurt (Alemanha). Em cinco confrontos entre os dois, o asiático levou a melhor em quatro.

All the angles of Lin Yun-Ju's winning moment



The Silent Assassin gets his fourth straight win over Hugo Calderano to progress in Singapore

Na partida de hoje, Yun-Ju saiu na frente ao abrir larga vantagem logo no início. No set seguinte, Calderano trabou uma batalha acirrada com o taiwanês e arrancou o empate. No entanto, na terceira parcial o brasileiro oscilou e Yun-Ju voltou a liderar o placar. No quarto set, o jogo seguiu parelho, até que após o empate em 4 a 4, o asiático acertou várias e se desgarrou, até fechar a parcial e selar o triunfo.

Calderano encerra a participação com 175 pontos no ranking mundial – cada Grand Smash distribuiu 2 mil pontos aos vencedores. Os próximos serão o United States Smash, em julho, em Las Vegas (EUA); o Europe Smash, na Suécia, em agosto; e o Smash China em setembro.

Antes, o mesatenista brasileiro deve voltar a competir no WTT Champions Chongqing 2025, programado para o período de 11 a 16 de março, na China.

Grand Smash | Hugo Calderano | Lin Yun-Ju | Oitavas de Fina | taiwanês | WTT Singapura Smash