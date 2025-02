FOTO: Divulgação - Copa do Brasil

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil aconteceu na última sexta-feira (7) em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta fase, 80 clubes do País conheceram seus primeiros adversários na competição. Os times entrarão em campo nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. Entre eles, gigantes da Série A nacional, como Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco, que já iniciam sua trajetória em busca do título.

Com o torneio prestes a começar, as odds divulgadas pela 7Games já apontam os favoritos ao título. O Flamengo lidera a lista com odds de 5.50, sendo considerado o principal candidato à conquista do torneio. O Palmeiras aparece logo atrás, com odds de 6.00, reforçando sua força na competição. O Botafogo, que teve uma grande evolução nos últimos anos, surge como um forte concorrente com odds de 7.00.



Outros times tradicionais também estão bem cotados, como Corinthians e Internacional, ambos com odds de 8.00, enquanto o Cruzeiro aparece um pouco mais atrás, com 12.00. São Paulo e Atlético Mineiro, embora com menos favoritismo, ainda figuram como candidatos ao título, com odds de 15.00 e 17.00, respectivamente. Já clubes como Grêmio, Fortaleza, Santos e Bahia estão na mesma faixa, com odds de 26.00 cada, indicando que podem surpreender ao longo da competição.



Entre os times com menor favoritismo, Vasco da Gama e Fluminense aparecem com odds de 34.00, seguidos pelo Athletico Paranaense e Bragantino, que possuem 51.00. O Vitória, com 67.00, também está entre os azarões da competição. Na parte mais distante da lista, Sport Recife, Ceará, Juventude e América-MG têm odds de 81.00, enquanto o Coritiba é o time com menor probabilidade de título, com odds de 101.00.



Mesmo com essa divisão entre favoritos e azarões, a Copa do Brasil é conhecida por suas surpresas, e times que não estão entre os mais cotados podem ganhar força à medida que avançam no torneio. As odds podem sofrer alterações conforme os jogos se desenrolam, tornando o campeonato ainda mais imprevisível e emocionante para os apostadores.



Flamengo na frente, mas concorrência acirrada



O Flamengo aparece como o grande favorito ao título, com odds de 5.50. A equipe rubro-negra possui um dos elencos mais fortes do Brasil e vem mantendo um alto nível de competitividade nos últimos anos.



O Palmeiras, atual campeão da competição, vem logo atrás com 6.00, reforçando sua tradição na Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira tem se mostrado um dos mais organizados do país e pode brigar novamente pelo título.



Já o Botafogo, que surpreendeu na última temporada, surge como um forte candidato, com 7.00, seguido por Corinthians e Internacional, ambos com 8.00.



Possíveis surpresas



Equipes como Cruzeiro (12.00), São Paulo (15.00) e Atlético-MG (17.00) aparecem como opções para quem busca apostas em times que podem surpreender na reta final do torneio.



Outras equipes tradicionais como Grêmio, Fortaleza, Santos e Bahia têm odds mais elevadas (26.00), mas podem se destacar dependendo do desempenho ao longo da competição.



Os azarões da disputa são Vasco e Fluminense, com 34.00, mas como já vimos em outras edições, a Copa do Brasil é um torneio que costuma trazer surpresas.



Vale a pena apostar agora?



Com as odds ainda nos estágios iniciais, essa pode ser uma boa oportunidade para quem busca valores vantajosos antes do início da competição. À medida que o torneio avança e os resultados começam a se definir, essas cotações podem sofrer alterações.



Acompanhe a Copa do Brasil 2025 e fique atento às mudanças nas odds da 7Games para encontrar as melhores oportunidades de aposta!