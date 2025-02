Na quarta (12) será a vez da paulista Luisa Stefani em parceria com Peyton Stearns (Estados Unidos) encarar nas oitavas a dupla da taiwanesa Hao Chan com com a russa Veronika Kudermetova – o horário ainda ser divulgado. Luisa Stefani - recém-campeã do WTA 500 de Linz (Áustria), ao lado da húngara Timea Babos - busca o bicampeonato em Doha: no ano passado, ela faturou o título em parceria com a holandesa Demi Schuurs.

Joao Fonseca estreia no ATP 250 de Buenos Aires

Atual número 99 do mundo, o carioca João Fonseca estreia hoje (11), às 18h30 (horário de Brasília), no ATP 250 de Buenos Aires (Argentina) contra o anfitrião Martin Etcheverry (44º no ranking), um dos principais do país, ao lado de Juan Martin del Porto. O confronto será o primeiro de Fonseca e Etcheverry no circuito da ATP.

O treino do João com o Rune estava com uma plateia boa, hein?



????: IG/mundotenisarg pic.twitter.com/M49nw8lZfd — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) February 10, 2025

Na segunda (10), Fonseca foi o centro das atenções durante treino na quadra de saibro, junto com o dinamarquês Helger Rune (12º), um dos favoritos ao título da chave de simples masculina. Aos 18 anos, o carioca abriu a temporada no circuito profissional com o título do o Challenger de Camberra (Austrália) e logo depois, furou o qualificatório do Aberto da Austrália. Ao estrear na chave principal do Grand Slam australiano, Fonseca surpreendeu o russo Andrey Rublev (9º) na segunda rodada, mas depois deu adeus ao torneio ao perder a terceira rodada para o italiano Lorenzo Sonego (55º).

Tags:

ATP 250 de Buenos Aires | Beatriz Haddad Maia | Duplas femininas | Estreia | João Fonsec | Laura Siegemund | Luisa Stefani | quartas de final | WTA 1000 de Doha