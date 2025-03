O ex-boxeador norte-americano George Foreman, uma lenda do esporte, morreu aos 76 anos. A família do campeão fez o anúncio na noite desta sexta-feira (21), em uma postagem no Instagram. O motivo do falecimento não foi divulgado no comunicado.

Campeão olímpico em 1968, na Cidade do México e detentor do cinturão dos pesos-pesados em dois períodos completamente distintos, nas décadas de 70 e 90, Foreman é considerado um dos principais nomes da história do esporte.

O comunicado na página oficial do ex-pugilista diz que ele "partiu cercado por entes queridos". Na nota, Foreman é definido como "um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados".

O texto também o coloca como um homem respeitado, de disciplina, convicção e protetor de seu legado.

Foreman iniciou no boxe de forma tardia, porém avassaladora. Vindo de uma infância atribulada no Texas, ele foi acolhido por um projeto social para ensinar habilidades a jovens e resolveu aprender boxe para mostrar aos amigos que não tinha medo, segundo afirma o site do próprio Foreman.

Aos 19 anos, ele se tornou campeão olímpico em 1968.

Logo depois, ele enveredou pela carreira profissional, na qual emendou vitórias nos 37 primeiros embates. Em uma das lutas mais emblemáticas da história do esporte, em 1972, ele tomou o cinturão de Joe Frazier ao derrotá-lo por nocaute técnico.

A perda do trono dos pesos-pesados também veio em momento memorável: em 1974, no então Zaire (hoje República Democrática do Congo), em combate que ficou conhecido como a "luta do século", Foreman acabou derrotado por Muhammad Ali.

Em 1977, Foreman anunciou a aposentadoria dos ringues e se concentrou na religião, pregando como pastor. Ele também realizou trabalho comunitário em Houston.

No entanto, vendo a situação financeira apertar, em 1987, George Foreman decidiu por retornar às lutas. Após 23 vitórias consecutivas, ele teve a chance de recuperar o cinturão em 1991, mas foi derrotado por Evander Holyfield.

No entanto, apenas quatro lutas depois, recebeu outra chance e, ao bater Michael Moorer, se tornou novamente o número 1 entre os pesos-pesados, aos 45 anos. Assim, Foreman seria o mais velho campeão mundial na categoria em toda a história.

Em 1997, ele se aposentou novamente, desta vez em definitivo. Além de um renomado boxeador, Foreman se tornou um bem-sucedido homem de negócios, com a criação do famoso grill que leva o seu nome.

O norte-americano passou os últimos anos de sua vida sendo reverenciado como uma das grandes lendas do esporte.

