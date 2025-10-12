Dois adolescentes torcedores do Colo-Colo – uma menina de 13 anos e um garoto de 18 - morreram nas proximidades do Estádio Monumental em Santiago (Chile), em meio à confusão antes do início da partida contra o Fortaleza, na noite de quinta-feira (10), pela Copa Libertadores. De acordo com a imprensa local, houve tumulto e confronto com a polícia na entrada do estádio após tentativa de invasão por torcedores do time chileno, pouco depois do início da partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos. Do lado de dentro do estádio, torcedores invadiram o campo, em protesto pela mortes, forçando a suspensão do jogo.
"O que se sabe é que uma das barras esmagou esses dois jovens com um peso maior", disse o promotor Francisco Mores à imprensa local. "Está sendo investigado se um carro da polícia esteve envolvido na morte."
A Conmebol cancelou oficialmente a partida após 73 minutos do início do jogo. A Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) lamentou as mortes e pediu às autoridades chilenas que adotem medidas para enfrentar a “atual crise de segurança” no futebol do país.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também expressou pesar pela morte dos adolescentes e reprovou a violência.
“Estou profundamente consternado ao saber dos trágicos incidentes ocorridos antes da partida da CONMEBOL Libertadores entre Colo Colo e Fortaleza em Santiago do Chile”, publicou Infantino nas redes sociais, “A FIFA condena decididamente os atos de violência ocorridos no âmbito da mencionada partida. Como já dissemos muitas vezes, a violência não deve ter lugar no futebol".
Em nota oficial, a CBF lamentou “profundamente a morte dos dois torcedores chilenos” e afirmou que enviou ao diretor de competições da Conmebol Fred Fernandes um pedido de concessão de vitória ao Fortaleza, por 3 a 0, devido à responsabilidade do clube mandante da partida, o Colo-Colo, como previsto no Código Disciplinar (artigo 6, item 3, “g” e 24). Além disso, na manha de hoje (11), a CBF enviou denúncia aos Órgãos Judiciais da Conmebol, solicitando que o Fortaleza seja declarado o vencedor da partida.
O Fortaleza publicou nota oficial, lastimando as mortes e os episódios de violência no estádio, e reiterou que o “departamento jurídico do clube está trabalhando com o intuito que haja as punições previstas no regulamento da competição, para que, de maneira pedagógica, incidentes como esse não se repitam’.