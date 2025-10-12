"O que se sabe é que uma das barras esmagou esses dois jovens com um peso maior", disse o promotor Francisco Mores à imprensa local. "Está sendo investigado se um carro da polícia esteve envolvido na morte."

Dois adolescentes torcedores do Colo-Colo – uma menina de 13 anos e um garoto de 18 - morreram nas proximidades do Estádio Monumental em Santiago (Chile), em meio à confusão antes do início da partida contra o Fortaleza, na noite de quinta-feira (10), pela Copa Libertadores. De acordo com a imprensa local, houve tumulto e confronto com a polícia na entrada do estádio após tentativa de invasão por torcedores do time chileno, pouco depois do início da partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos. Do lado de dentro do estádio, torcedores invadiram o campo, em protesto pela mortes, forçando a suspensão do jogo.

A Conmebol cancelou oficialmente a partida após 73 minutos do início do jogo. A Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) lamentou as mortes e pediu às autoridades chilenas que adotem medidas para enfrentar a “atual crise de segurança” no futebol do país.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também expressou pesar pela morte dos adolescentes e reprovou a violência.