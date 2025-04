Mais conhecida por receber o Finals (evento final) da temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), a praia de Trestles foi escolhida como palco das competições de surfe da Olimpíada de Los Angeles 2028 (LA28). Sinônimo da cultura calilforniana, Trestles é especial para os brasileiros. Foi lá que Gabriel Medina faturou o tricampeonato mundial de surfe em 2021 e, na sequência, Filipe Toledo levou o bicampeonato 2022/2023. A praia fica na cidade de San Clemente, a 120 quilômetros de Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos).

O anúncio de Trestles e de outros locais de disputa de 19 modalidades foi feito nesta terça-feira (15) pelo Comitê Organizador de LA28. Entre as principais características das ondas de Trestes estão a uniformidade: elas quebram tanto à esquerda quanto à direita. A variação é outro ponto positivo: além de ondulações curtas e íngremes, Tretles também tem ondas longas.

