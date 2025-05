O Vasco garantiu presença nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, a classificação do Cruzmaltino não foi tranquila. Para avançar na competição nacional, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz teve que superar o Operário-PR por 7 a 6 na disputa de pênaltis, na noite desta terça-feira (20) no estádio de São Januário, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

E essa classificação teve um protagonista, o goleiro Léo Jardim, que defendeu os chutes de Neto Paraíba, de Thales Oleques e de Allan Godói na disputa de penalidades máximas.

Porém, antes de chegar às penalidades máximas, o Vasco viveu um misto de emoções nos 90 minutos de bola rolando. Precisando vencer em casa para se classificar, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz abriu o marcador ainda na etapa inicial. Aos 41 minutos, o atacante Rayan aproveitou uma falha da defesa adversária na saída de bola para avançar com liberdade e bater forte para superar o goleiro Elias.

Na etapa final as duas equipes criavam oportunidades de marcar. O tempo foi passando e o confronto parecia caminhar para um triunfo vascaíno. Porém, já aos 47 minutos, Ademilson ganhou disputa no alto e conseguiu marcar de cabeça para garantir o empate. Com a igualdade no placar, a vaga foi definida nas penalidades máximas, nas quais Léo Jardim brilhou para garantir a classificação do Gigante da Colina.

Outros resultados:

Athletico-PR 1 x 0 Brusque

Grêmio 0 x 0 CSA

Náutico 1 x 2 São Paulo

