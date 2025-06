, do, de

A medida foi tomada após a torcida ter descumprido decisão judicial de agosto de 2019, que a proibia de frequentar estádios e praças esportivas após confronto com torcedores vascaínos antes da partida entre Fluminense x Vasco pelo campeonato carioca.

A nova proibição começou a valer no dia 16 de março de 2025.

Na decisão, a juíza Renata Guarino Martins acatou os argumentos do Ministério Público para renovação da suspensão, que acusa a torcida tricolor de descumprir, por diversas vezes, a ordem judicial.

De acordo com a magistrada, os ofícios do Batalhão da Polícia Militar comprovam que a torcida Young Flu descumpriu, deliberadamente, a sentença condenatória.

“É possível identificar que, nos dias 28 de abril e 23 de julho de 2024, e em 16 de março de 2025, integrantes da referida torcida envolveram-se em atos de violência, tumulto, confusão e confrontos, havendo, inclusive, identificação de parte dos envolvidos. No caso mais recente, ocorrido no dia16 de março deste ano, O Batalhão de Estádios da PM registrou vídeo de torcedores da Young Flu agredindo um torcedor do time rival, o que, além de afronta à determinação judicial, tem o condão de colocar em risco a vida de outras pessoas, torcedoras ou não, o que não pode ser tolerado”, disse.