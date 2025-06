Uma publicação compartilhada por Marcus D'Almeida (@disparadalmeida) “Campeão da Copa do Mundo. Uma semana incrível, liderei o classificatório e conquistei a medalha de ouro na 3° etapa da Copa do Mundo Antalya. Obrigado a todo mundo que torceu por mim e enviou energias positivas”, afirmou Marcus D'Almeida em publicação nas redes sociais. Para garantiu a medalha dourada, o arqueiro brasileiro venceu as duas disputas que teve neste domingo pelo placar de 6 a 0. Primeiro, pelas semifinais, Marcus D'Almeida superou o alemão Jonathan Vetter. Depois, na decisão, o atleta de 27 anos de idade bateu o russo Buianto Tsyrendorzhiev. Tags:

Copa do Mundo | Esportes | Marcus D'Almeid | Tiro com Arco Agência Brasil - Tiro com arco: Marcus D'Almeida vence etapa turca da Copa do Mundo

O brasileiro Marcus D'Almeida brilhou neste domingo (8), pois conquistou a medalha de ouro na etapa de Antalya (Turquia) da Copa do Mundo de tiro com arco. Com este resultado o atleta do Brasil confirmou a presença nas finais da competição, que serão disputadas entre os dias 17 e 19 de outubro.