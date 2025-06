Em caso de derrota para o time do craque Lionel Messi, os alviverdes torcem pela vitória do Al Ahly, do Egito, sobre o Porto, de Portugal, na partida que também se inicia às 22h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, mesmo que empate com os egípcios na pontuação, o Palmeiras ficaria à frente na classificação e passaria de fase, por tê-los superado por 2 a 0. Se os portugueses ganharem, o Verdão avança se o triunfo for por apenas um gol de saldo.

Há, inclusive, a possibilidade de um confronto brasileiro nas oitavas de final, entre Palmeiras e Botafogo. Para isso, uma equipe deve ser a líder de sua chave e a outra avançar na segunda colocação.

Com a vida resolvida

O Flamengo joga na terça-feira (24), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, contra o Los Angeles Football Club (LAFC), dos Estados Unidos. Além de classificado, o Rubro-Negro está com a liderança do Grupo D assegurada, com seis pontos. Apesar de poderem igualar a pontuação dos brasileiros, Chelsea, da Inglaterra, e Esperánce, da Tunísia, não os ultrapassariam pelo critério do confronto direto – ambos foram superados pelos cariocas.

Nas oitavas, o Flamengo terá pela frente o segundo colocado do Grupo C, que será conhecido mais cedo, depois dos jogos das 16h. O Benfica, de Portugal, soma quatro pontos e é o adversário mais provável, já que pode se classificar com um empate diante do líder Bayern de Munique, da Alemanha, que tem seis pontos. O duelo será no Bank of America Stadium, em Charlotte. Caso a equipe portuguesa vença, os alemães serão os rivais do Rubro-Negro.

Em caso de derrota do Benfica, o Boca Juniors, da Argentina, passa a ter chance de ser o adversário do Flamengo. Para isso, tem de golear o Auckland City, da Nova Zelândia, no Geodis Park, em Nashville, e tirar a diferença de sete gols de saldo para os portugueses.

A um empate da vaga

Já o Fluminense vai a campo na quarta-feira (25), às 16h, contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em Miami. O Tricolor lidera o Grupo F com os mesmos quatro pontos do Borussia Dortmund, da Alemanha, ficando à frente pelo saldo de gols (dois a um). Um empate basta para os cariocas garantirem classificação.