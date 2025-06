O brasileiro Hugo Calderano conquistou neste domingo (22), dia em que celebra o aniversário de 29 anos, o título do WTT Star Contender de Liubliana.

Número três do ranking da WTT (sigla, em inglês, para Tênis de Mesa Mundial), o carioca superou, na final individual masculina, o francês Félix Lebrun (7º) por 4 sets a 2, parciais de 12/10, 15/13, 11/13, 8/11 e 11/6, garantindo o bicampeonato do torneio em solo esloveno.

A vaga na decisão foi conquistada nas primeiras horas deste domingo. Pela semifinal, o brasileiro derrotou Alexis Lebrun (12º), irmão de Félix e atual campeão europeu, por 3 a 2, de virada, com parciais de 11/13, 11/13, 11/8, 11/8 e 11/6.

Os últimos três meses têm sido de resultados históricos para o carioca. Em abril, ele conquistou o título da Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, passando pelos então três melhores jogadores do ranking - Hugo era o quarto colocado. Em maio, o brasileiro foi vice-campeão mundial em Doha, no Catar. Já na semana passada, o carioca ganhou a Liga Alemã de Clubes pelo Liebherr Ochsenhausen.

Já na final de duplas mistas, também disputada neste domingo, não deu para a parceria de Hugo e Bruna Takahashi. Eles foram superados pelos sul-coreanos Lim Jong-Hoo e Shin Yu-Bin por 3 a 0, com parciais de 10/12, 7/11 e 7/11, e ficaram com a prata. Os asiáticos foram bronze na Olimpíada de Paris e no Mundial deste ano.

