O Fluminense entra em campo, a partir das 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (25) no Hard Rock Stadium, em Miami, para enfrentar o Mamelodi Sundows (África do Sul) em busca de uma vitória que lhe garanta presença nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Líder do Grupo F com quatro pontos conquistados após empatar na estreia sem gols com o Borussia Dortmund (Alemanha) e derrotar o Ulsan (Coreia do Sul) por 4 a 2 na segunda rodada, o Tricolor das Laranjeiras depende apenas de si mesmo para avançar na competição.

Porém, o técnico Renato Gaúcho deixou claro, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Ulsan, que o Fluminense não pode vacilar diante dos sul-africanos, diante dos quais espera muitas dificuldades: “Um jogo difícil e perigoso [diante do Mamelodi]. Vamos nos preparar da mesma forma que nos preparamos desde que chegamos. Temos que ter a mesma atenção que tivemos contra o Borussia. Sem a bola, teremos os cuidados defensivos, e com a bola vamos jogar e buscar o gol. Jamais vou preparar minha equipe para jogar pelo empate. Respeitamos o adversário, mas sabemos do nosso potencial. Tentaremos neutralizar as principais jogadas deles, mas jogaremos buscando o gol”.

Diante de um adversário tão complicado, a expectativa é de que o técnico Renato Gaúcho coloque em campo sua equipe titular, ao contrário do jogo contra o Ulsan, no qual o Tricolor iniciou com uma formação alternativa.

Caso inicie com a escalação que enfrentou o Borussia Dortmund, o Fluminense deve mandar a campo: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Nonato e Martinelli; Arias, Canobbio e Everaldo.

