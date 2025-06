Estreias das duplas serão na quarta (2 de julho)

Os primeiros confrontos da chave de duplas com presença de brasileiros estão programados para quarta-feira (2 de julho). Campeãs no piso de grama do WTA 250 de Nottinghan (Inglaterra) no último domingo (22), Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund chegarão embaladas na estreia contra as contra as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Recém-campeãs no saibro do WTA 500 de Estrasburgo, a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputarão a primeira rodada contra a dupla da romena Jaqueline Cristian com a belga Magali Kempen. Antes, neste sábado (28), Stefani e Babos disputam as semifinais do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha) contra a parceria da ucraniana Lyudmyla Kichenok com a australiana Ellen Perez. O início da partida está previsto para às 6h30 (horário de Brasília).