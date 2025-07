A ginástica rítmica brasileira conquistou pela primeira vez na história uma medalha de ouro no conjunto geral em uma etapa da Copa do Mundo da modalidade. A façanha ocorreu neste sábado (19), na etapa de Milão (Itália), quando as brasileiras subiram ao topo do pódio, com nota final 52.850, acima das obtidas pela equipe japonesa (50.500) e chinesa (50.200), que ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Na disputa do conjunto geral, as equipes somam pontos em duas séries: a de cinco arcos e a mista. Na última sexta-feira (18), as brasileiras já haviam obtido 25.950 nos cinco arcos com apresentação inspirada no Super Mario Bros. (série de jogos eletrônicos). Neste sábado (19), a equipe formada por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio somou mais 26.900 com a execução da série mista (três bolas e dois arcos), ao som da canção Evidências - composição de Paulo Sérgio Valle e José Augusto -, sucesso nacional nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

É OUROOOOO EM MILÃO!



A seleção brasileira de conjunto brilhou na Copa do Mundo de ginástica rítmica e conquistou o título geral. Um feito histórico e justamente na prova olímpica, somando fitas + arcos e bolas!



Duda, Sofia, Mari, Paula e Nicole: que show! Camila e Bruna: pic.twitter.com/l9nlvq619i Time Brasil (@timebrasil) July 19, 2025

Nesta temporada, as brasileiras já haviam sido campeãs no conjunto geral na etapa de outro circuito, a World Challenge Cup (Copa do Desafio Mundial), em Portimão (Portugal). Mas o ouro conquistado em Milão, a quase um mês da abertura do Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro, serve de incentivo para a amarelinha também brigar pelo pódio em casa. O Mundial ocorrerá de 20 a 24 de agosto, na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Conquistamos esta que é nossa primeira medalha de ouro de conjunto geral numa Copa. Já havíamos conseguido bronze e prata, e agora subimos mais este degrau. Estamos felizes, e sabemos que neste domingo poderá ser ainda melhor, projetou a técnica Camila Ferezin.

Finalista em Milão? TEMOS!



A nossa finalista olímpica Bárbara Domingos brilhou mais uma vez! Na verdade DUAS VEZES! A brasileira alcançou DUAS FINAIS nesse primeiro dia de Copa do Mundo de Ginástica Rítmica! Ela obteve 28.300 no arco para um quarto lugar e 27.450 na bola pic.twitter.com/ExQzx0KoQ3 Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) July 18, 2025

No domingo (20), as brasileiras disputarão as finais das séries de série mista, cinco fitas, e também a de três bolas e dois arcos. Já nas finais individuais (fita, bola e arco) estará a ginasta curitibana Bárbara Domingos. Ela totalizou 108.000 com notas 28.300 (arco), 27.450 (bola), 25.050 (maças) e 27.200 (fita).

Fiquei muito feliz por ter conseguido essa classificação para a final da fita e por ter terminado o individual geral na nona posição. Nesta minha última competição antes do Mundial, estar no top 10 é muito importante, pontuou Babi, finalista olímpica nos Jogos de Paris.

Finais no domingo (20) horários de Brasília

09:05 final individual - arco (Bárbara Domingos)

09:45 final individual - bola (Bárbara Domingos)

10:25 final do conjunto - cinco fitas (quinteto brasileiro)

11:35 final Individual - maças

12:15 final Individual - fita (Bárbara Domingos)

13:05 final do conjunto - série mista (quinteto brasileiro)

Tags:

arco | Bárbara Domingos | Bola | conjunto feral | Copa do Mundo | Etapa | Evidência | Fita | ginástica rítimica | Itália | Mario Bros | Milão | primeiro ouro