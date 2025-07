Após dez meses de parceria nas duplas mistas, os

Na final, a dupla brasileira - que também é um casal fora da quadra - derrotou a parceria formada pelos indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade por 3 sets a 0, com parciais de 17-15, 11-7 e 13-11.

Este foi o quinto campeonato que os dois brasileiros disputaram juntos. Antes do título na Argentina, o melhor resultado era uma prata no WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia.

Calderano busca o título individual

Cerca de duas horas depois da final nas duplas mistas, Hugo Calderano entrou em quadra novamente, desta vez na chave de simples, tentando alcançar a grande final.

O adversário, o japonês Hiroto Shinozuka, não foi páreo para o brasileiro, sendo derrotado por 3 sets a 0, parciais de 11-5, 11-5 e 11-8.

Na grande decisão, marcada para as 16h15 deste domingo (27), Calderano, número 3 do mundo, vai encarar outro japonês: Mizuki Oikawa, que aparece na posição número 106 do ranking mundial.

