O mesatenista Hugo Calderano disputa neste domingo (3), a partir das 18h, a decisão do WTT Star Contender Foz do Iguaçu contra o alemão Benedikt Duda (12º). O torneio é a etapa brasileira do circuito mundial de tênis de mesa. O brasileiro levou a melhor no único confronto entre eles em eventos internacionais: 3 sets a 0 na segunda rodada do WTT Star Contender Doha 2022.

A classificação para a briga pelo título também ocorreu neste domingo (3). O carioca de 29 anos derrotou o sul-coreano Oh Junsung (20º) por 3 sets a 0 (11/5, 11/4 e 11/5).

Foi o meu melhor jogo na competição até agora. Consegui dominar a partida do início ao fim, desde o saque e recepção, sendo muito agressivo nas primeiras bolas. Ele é um jogador muito perigoso, gosta das trocas de bola, mas não deixei ele se sentir confortável na partida, disse após o jogo.

O alemão Duda passa pela melhor fase da carreira. De 2024 para cá, derrotou alguns dos melhores atletas do circuito, como os chineses Liang Jingkun e Lin Gaoyuan e o francês Felix Lebrun. Também foi vice-campeão europeu no ano passado e conquistou duas etapas da série WTT Contender.

Esta será a quinta final consecutiva de Hugo em eventos internacionais - nas quatro anteriores, ele levantou três taças. Em abril, conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, foi vice-campeão mundial. Depois, ficou com os títulos do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia, em junho, e do WTT Contender Buenos Aires, na Argentina, há uma semana.

O WTT Star Contender Foz do Iguaçu entrega 600 pontos ao campeão e distribui US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) em premiações.

