O Brasil surpreendeu grandes potências ao faturar a medalha de ouro na disputa masculina e feminina de punhobol nos Jogos Mundiais, em Chendgu (China). Comum na região sul do Brasil, o punhobol (fistball em inglês) é uma variação do vôlei, disputado em quadra de grama (50m x 20m). Atual campeã mundial, a seleção feminina faturou a inédita medalha de ouro no evento com vitória de virada sobre a Suíça, por 3 sets a 2. Já o time masculino foi bicampeão ao derrotar a Alemanha por 3 sets a 0. O primeiro ouro foi obtido na edição de 2009 dos Jogos Mundiais, em Taiwan.

Diferentemente do vôlei, as jogadas do punhobol são feitas com o punho e com o antebraço, e a bola pode quicar uma vez no chão. Inventado pelo alemão Karl Schelenz em 1912, o esporte se espalhou pelo mundo e já é praticado em 65 países de cinco continentes.

A final feminina foi a mais acirrada. A seleção saiu perdendo para a Suíça por dois 2 sets a 0, mas retomou o domínio da partida e virou o placar de forma emocionante: salvou dois matchpoints e selou a vitória por 3 sets a 2.