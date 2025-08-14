Contra o @SCInternacional, @Flamengo consegue a vantagem na primeira partida das Oitavas pela CONMEBOL #Libertadores de 2025. pic.twitter.com/sBkmPOj6zG CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 14, 2025

Graças a um gol do atacante Bruno Henrique, o Flamengo derrotou o Internacional pelo placar de 1 a 0, na noite desta quarta-feira (13) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e abriu uma pequena vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América.

Após a vitória na partida de ida das oitavas de final da competição continental, que contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o Rubro-Negro da Gávea tem a vantagem do empate no jogo de volta, que será disputado, na próxima quarta-feira (20) no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Já o Colocado precisará vencer em casa. Um triunfo por um gol de vantagem leva a disputa para as penalidades máximas. Já a classificação no tempo regulamentar para os gaúchos só virá com vantagem de dois ou mais gols no placar final.

Bruno Henrique decisivo

Jogando em casa, diante de mais de 68 mil torcedores, o Flamengo assumiu o controle das ações desde os primeiros minutos de bola rolando. Sem contar com o meia uruguaio Arrascaeta, o técnico Filipe Luís apostou nas associações entre os jogadores de frente para tentar criar oportunidades de gol. O Rubro-Negro até conseguiu manter a posse de bola, mas teve dificuldades de ser mais contundente no ataque.

Assim, o gol acabou saindo em uma jogada de bola parada. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo levantou a bola em cobrança de escanteio e Bruno Henrique, com muita liberdade, cabeceou para marcar o gol da vitória.

Após o intervalo o técnico Roger Machado conseguiu organizar melhor o Internacional, adiantando as linhas e aproximando os jogadores de frente, e chegou a criar mais perigo. Porém, o time da Gávea mostrou maturidade para administrar as ações ofensivas do adversário e segurar a vantagem para a partida de volta.

