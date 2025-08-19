FINALISTAS!Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 19, 2025
Após placar agregado de 2 a 2 no tempo normal, as #SereiasDaVila batem o Atlético-MG nos pênaltis e estão na final do #BrasileirãoFemininoA2! pic.twitter.com/mRuFUyxZgk
A vaga teve que ser decidida nas penalidades máximas porque no confronto de ida das semifinais as Vingadoras venceram pelo placar de 1 a 0 graças a gol da atacante Luana Índia.
O triunfo das Sereias da Vila começou a ser construído aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista Suzane Pires acertou belo chute da entrada da área e acabou encobrindo a goleira Maike para abrir o placar.
O segundo do Santos veio aos seis minutos da etapa final, quando Samara bateu com força, a goleira Maike defendeu parcialmente e a artilheira Laryh ficou livre para apenas escorar para o fundo do gol.
Porém, nos acréscimos do segundo tempo, a bola foi levantada na área do Santos e a zagueira Hingredy aproveitou indecisão da defesa santista para bater com a pontinha do pé para superar a goleira Stefane.
Este gol do Atlético levou a decisão para a disputa de pênaltis, na qual a goleira Stefane realizou duas defesas para ajudar o Santos a triunfar por 5 a 4.
Final da competição
Agora, o Santos encontra na decisão o Botafogo, que superou o Fortaleza na outra semifinal.
