Pela primeira vez na América do Sul, o Campeonato Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta-feira (20) na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. A 41ª edição da competição reunirá mais de 300 atletas de 78 países, entre eles o Brasil, que busca uma medalha inédita no Mundial.
Na disputa do conjunto, a amarelinha contará com Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. A equipe brasileira vive um bom momento: em julho, o quinteto conquistou medalha de ouro inédita para o país no conjunto geral (soma das notas das séries cinco arcos e mista), na etapa da Copa do Mundo em Milão (Itália). Nos Jogos de Paris, o conjunto brasileiro ficou na quarta posição na final dos cinco arcos, resultado histórico da modalidade no país.
Já no individual, as representantes brasileiras serão Geovanna Santos e Bárbara Domingos, finalista nos Jogos de Paris 2024 e a primeira campeã do país no individual geral nos Jogos Pan-americanos de Lima (Peru), há dois anos.
O público também poderá conferir de perto a performance de expoentes mundiais da ginástica rítmica, como a alemã Darja Varfolomeev, campeã olímpica individual em Paris, que empilhou cinco ouros no último Mundial (2023). Outra referência é a italiana Sofia Raffaeli, pentacampeã mundial em 2022, e a ucraniana Taisiia Onofriichuk, de apenas 17 anos, campeã europeia este ano no individual geral.
O Mundial no Rio de Janeiro terá cinco competições individuais (geral e em cada aparelho: arco, bola, maças e fita) e três do conjunto (geral, uma série com um dos quatro aparelhos e uma série mista). Na quarta (20 e quinta-feira (21) ocorrerão as classificatórias da disputa individual; já a de conjuntos está programada para sábado (23) e domingo (24).
Quarta-feira (20) 9h-12h Ginástica Rítmica Individual Classificatórias arco e bola Grupo A 12h-12h45 Cerimônia de abertura 12h45-15h45 Ginástica Rítmica Individual Classificatórias arco e bola Grupo B 16h10-19h10 Ginástica Rítmica Individual Classificatórias arco e bola Grupo C 19h35-22h35 Ginástica Rítmica Individual Classificatórias arco e bola Grupo D
Quinta (21) 9h-12h Ginástica Rítmica Individual Classificatórias maças e fita Grupo B 12h45-15h45 Ginástica Rítmica
Individual Classificatórias maças e fita Grupo A 16h10-19h10 Ginástica Rítmica Individual Classificatórias maças e fita Grupo D 19h35-22h35 Ginástica Rítmica Individual Classificatórias maças e fita Grupo C
Sexta (22) 14h30-16h40 Ginástica Rítmica Individual Final Individual Geral Grupo B (posições 10 a 18) 17h-19h10 Ginástica Rítmica Individual Final Individual Geral Grupo A (posições 1 a 9)
Sábado (23) 14h-16h30 Ginástica Rítmica de Conjunto All-around 5 fitas e 3 bolas/2 arcos 17h-19h Ginástica Rítmica de Conjunto
All-around 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
Domingo (24) 11h-11h35 Ginástica Rítmica Individual Final arco 11h40-12h15 Ginástica Rítmica Individual Final bola 12h50-13h35 Ginástica Rítmica de Conjunto Final 5 fitas 14h-14h35 Ginástica Rítmica Individual Final maças 14h40-15h15 Ginástica Rítmica Individual Final fita 15h50-16h35 Ginástica Rítmica de Conjunto Final 3 bolas/2 arcos