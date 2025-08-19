O goleiro brasileiro Fábio, do Fluminense, fez história, na noite desta terça-feira (19) no estádio do Maracanã, ao entrar em campo para enfrentar o América de Cali (Colômbia) pela Copa Sul-Americana: ele se tornou o jogador com o maior número de partidas disputadas na história do futebol mundial.

Ao entrar em campo para enfrentar a equipe colombiana, o arqueiro do Fluminense, que tem 44 anos de idade, chegou ao total de 1.391 jogos na carreira, superando o ex-goleiro inglês Peter Shilton, que ostentava a marca de 1.390 partidas realizadas.