Nos pênaltis, o @SaoPauloFC cravou a classificação para a próxima fase da CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/WNh5Jlg4qn CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 20, 2025

O São Paulo fez valer o fato de jogar em casa, no estádio do Morumbis, e superou o Atlético Nacional (Colômbia) por 4 a 3 na disputa de pênaltis (após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar), na noite desta terça-feira (19), para alcançar as quartas de final da Copa Libertadores da América. A vaga ficou com o Tricolor porque, na ida, as equipes não passaram de um empate sem gols.

A equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo deu a impressão de que garantiria a classificação com tranquilidade ao abrir o placar aos dois minutos do primeiro tempo com o atacante André Silva de cabeça. Porém, aos 24 minutos da etapa final o Atlético Nacional chegou à igualdade graças a gol em cobrança de pênalti de Morelos.

Como o empate de 1 a 1 perdurou até o final dos 90 minutos, a vaga teve que ser definida na disputa de pênaltis. Nas penalidades máximas o São Paulo foi mais eficiente e triunfou por 4 a 3 para chegar às quartas de final.

Fortaleza desclassificado

Quem se despediu da Copa Libertadores foi o Fortaleza, que, jogando no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, foi derrotado por 2 a 0 pelo Vélez Sarsfield (Argentina) na partida de volta das oitavas da competição. O Leão acabou dando adeus à competição continental porque, no confronto de ida, ficou no 0 a 0 com os argentinos.

O @Velez está chegando e continua na CONMEBOL #Libertadores 2025! pic.twitter.com/9nm9yeirAb CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 19, 2025

Conmebo | Copa Libertadores | Esportes | Fortaleza | futebol | São Paulo