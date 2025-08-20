A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou as datas e horários dos jogos da decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino entre Botafogo e Santos, que contarão com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

A final da decisão terá início na próxima terça-feira (26), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está programado para o dia 30 de agosto (um sábado), quando as equipes medem forças a partir das 15h na Vila Belmiro, em Santos.

As Sereias da Vila chegaram à decisão após superarem o Atlético-MG nas semifinais. Já as Gloriosas garantiram seu lugar na final depois de superarem o Fortaleza.

