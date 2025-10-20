SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por injúria racial durante o jogo entre Manthiqueira e Corinthians, em Guaratinguetá, pelo Paulista Sub-12, realizado neste domingo (19).

O QUE ACONTECEU

O protocolo antirracismo foi acionado pelo árbitro no segundo tempo da partida no estádio Dário Rodrigues Leite. As ofensas foram feitas em direção a um jogador do Manthiqueira e, segundo relatado na súmula, teriam partido de uma torcedora do Corinthians.

"Preto, filho da puta, sem família, vai tomar no cu, traz relato da ofensa na súmula.

O jogador do Manthiqueira sentou no gramado e começou a chorar diante das ofensas ?gandulas da partida confirmaram o acontecido em depoimento. A polícia foi acionada e efetuou a prisão em flagrante da torcedora, que não teve sua identidade revelada.

A mulher prestou depoimento na Delegacia de Guaratinguetá e teve a prisão decretada. Ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Lorena.

Maus comportamentos da torcida do Corinthians já haviam sido relatados no jogo. O árbitro Guilherme Drbochlaw registrou, em súmula, que um membro do clube da capital chegou a orientar os torcedores sobre as atitudes ruins durante uma parada técnica.

Informo que durante a parada técnica do segundo tempo, atletas da equipe mandante relataram maus comportamentos da torcida visitante, e devido a isso, um funcionário do Sport Club Corinthians Paulista se dirigiu até sua torcida para instrui-la a um melhor comportamento. Relato do árbitro na súmula

FEDERAÇÃO PAULISTA LAMENTA CASO

"A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar profunda indignação e revolta com mais um ato de racismo. Desta vez, ocorrido em uma partida do Paulista Sub-12, neste final de semana. No jogo entre Manthiqueira e Corinthians, um atleta da equipe mandante relatou ter sido ofendido com palavras racistas. Informada, a equipe de arbitragem acionou o Protocolo Antirracista do Futebol Paulista e o caso foi encaminhado à Polícia Militar e ao TJD-SP.

A FPF reforça seu repúdio a todo e qualquer ato racista e reafirma que o Futebol Paulista não tolera a participação de racistas em suas competições. Choca ainda mais o fato de, neste caso, ser um ato contra uma criança que apenas está jogando futebol. A FPF seguirá vigilante e atuante para que nenhuma pessoa, muito menos crianças, sejam alvos de crimes como este."

PORTÕES FECHADOS

Jogos de duas rodadas dos Paulistões sub-11 e sub-12 foram realizados sem a presença de pais e torcedores. A decisão foi uma medida tomada pela FPF e aconteceu durante partidas entre o final de agosto e o começo de setembro.

A medida foi recomendada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) devido ao mau comportamento dos pais e torcedores nas partidas. Os portões foram reabertos depois daquelas duas rodadas.