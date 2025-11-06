SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (6) os indicados ao prêmio The Best, que aponta os melhores jogadores da temporada.
Raphinha, do Barcelona, atual campeão espanhol, é o único brasileiro na lista do troféu principal. Vencedor da última edição, Vinicius Junior, do Real Madrid, não entrou na seleção de indicados.
O francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, que já faturou em setembro o prêmio Bola de Ouro, da France Football, também concorre à premiação da Fifa.
Do time parisiense atual campeão da Champions League, também estão na disputa os laterais Hakimi e Nuno Mendes e o meio-campista Vitinha.
O Barcelona é o segundo time com mais nomes. Além de Raphinha, representam o time catalão os espanhóis Pedri e Lamine Yamal.
Harry Kane (Bayern de Munique), Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea) e Mohamed Salah (Liverpool) completam a lista.
Para definir os concorrentes, um grupo de ex-jogadores elabora uma pré-lista. A partir dela, o júri, formado por jornalistas, capitães e técnicos de seleções e torcedores, escolhe o vencedor em cada categoria.
A votação para o público geral começou nesta quinta-feira e fica aberta até 28 de novembro, às 19h59 (horário de Brasília).
A premiação da Fifa teve a sua primeira edição em 1991. Messi é o maior vencedor, com oito conquistas. Em seguida aparecem Cristiano Ronaldo, com cinco, e Ronaldo e Zidane, com três cada um.
Na categoria de melhor goleiro da temporada, com oito postulantes, Alisson Becker, do Liverpool, é um dos candidatos na disputa.
A premiação da Fifa vai apontar ainda a melhor jogadora, a melhor goleira, e os melhores técnicos de times masculino e feminino. Haverá um prêmio para a melhor torcida.
CONFIRA A LISTA DE CONCORRENTES
Jogador do ano
Ousmane Dembélé (PSG)
Achraf Hakimi (PSG)
Harry Kane (Bayern de Munique)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Pedri (Barcelona)
Raphinha (Barcelona)
Mohamed Salah (Liverpool)
Vitinha (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
Jogadora do ano
Sandy Baltimore (Chelsea)
Nathalie Bjorn (Chelsea)
Aitana Bonmati (Barcelona)
Lucy Bronze (Chelsea)
Mariona Caldentey (Arsenal)
Temwa Chawinga (Kansas City Current)
Diani Kadidiatou (Lyon)
Melchie Dumornay (Lyon)
Patri Guijarro (Barcelona)
Lindsey Heaps (Lyon)
Lauren James (Chelsea)
Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
Ewa Pajor (Barcelona)
Claudia Pina (Barcelona)
Alexia Putellas (Barcelona)
Alessia Russo (Arsenal)
Leah Williamson (Arsenal)
Goleiro do ano
Alisson Becker (Liverpool)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Manuel Neuer (Bayern de Munique)
David Raya (Arsenal)
Yann Sommer (Inter de Milão)
Wojciech Szczesny (Barcelona)
Goleira do ano
Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
Cata Coll (Barcelona)
Christiane Endler (Lyon)
Hannah Hampton (Chelsea)
Anna Moorhouse (Orlando Pride)
Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
Treinador(a) de time feminino
Sonia Bompastor (Chelsea)
Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Lyon)
Seb Hines (Orlando Pride)
Renee Slegers (Arsenal)
Sarina Wiegman (Inglaterra)
Treinador de time masculino
Javier Aguirre (México)
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis Enrique (PSG)
Hansi Flick (Barcelona)
Enzo Maresca (Chelsea)
Roberto Martínez (Portugal)
Arne Slot (Liverpool)
Prêmio da torcida
Alejandro Ciganotto (torcedor do Racing)
Manolo 'el del Bombo' (torcedor da Espanha)
Torcedores do Zakho