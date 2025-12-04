SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A um dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, o site americano The Athletic listou as seleções mais fortes da competição -e colocou o Brasil na quinta posição.

A posição do Brasil é a mesma da seleção no ranking da Fifa. Por ser o quinto colocado, o Brasil é um dos cabeças de chave dos grupos, mas ficou fora do grupo dos 'super cabeças de chave', que pode ter um caminho mais fácil no torneio.

Para o The Athletic, a Argentina é a seleção mais forte do mundo. A seleção comandada por Lionel Scaloni é a número 2 no ranking da Fifa. A publicação argumenta que os títulos em sequência, a continuidade do trabalho e Messi são os fatores que tornam os argentinos os maiores favoritos ao título.

Assim como no ranking da Fifa, Espanha, França e Inglaterra estão à frente da seleção brasileira. A única diferença é que os espanhóis atualmente lideram a lista mensal da entidade que comanda o futebol mundial.

A lista tem algumas mudanças relevantes em relação ao ranking da Fifa, como a Noruega, 18ª, e considera os países na repescagem. O site aponta que os noruegueses, em 29º lugar na lista da Fifa, mostraram muita força ofensiva nas Eliminatórias e são perigosos.

CONFIRA A LISTA COMPLETA*

1. Argentina

2. Espanha

3. França

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Holanda

7. Portugal

8. Alemanha

9. Marrocos

10. Colômbia

11. Croácia

12. Uruguai

13. Bélgica

14. Egito

15. Senegal

16. Equador

17. Coreia do Sul

18. Noruega

19. Costa do Marfim

20. Japão

21. México

22. Itália

23. Suíça

24. Gana

25. Estados Unidos

26. Austrália

27. Áustria

28. Argélia

29. Dinamarca

30. Irã

31. Paraguai

32. Canadá

33. Arábia Saudita

34. Turquia

35. Polônia

36. Panamá

37. País de Gales

38. Escócia

39. Tunísia

40. Suécia

41. Irlanda

42. Qatar

43. República Tcheca

44. África do Sul

45. Nova Zelândia

46. Jordânia

47. Bolívia

48. Eslováquia

49. Bósnia e Herzegovina

50. RD Congo

51. Ucrânia

52. Romênia

53. Jamaica

54. Cabo Verde

55. Uzbequistão

56. Irlanda do Norte

57. Albânia

58. Iraque

59. Macedônia do Norte

60. Curaçao

61. Kosovo

62. Haiti

63. Suriname

64. Nova Caledônia

*A lista inclui as 16 seleções que estão na repescagem europeia e as seis seleções na repescagem mundial