SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A um dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, o site americano The Athletic listou as seleções mais fortes da competição -e colocou o Brasil na quinta posição.
A posição do Brasil é a mesma da seleção no ranking da Fifa. Por ser o quinto colocado, o Brasil é um dos cabeças de chave dos grupos, mas ficou fora do grupo dos 'super cabeças de chave', que pode ter um caminho mais fácil no torneio.
Para o The Athletic, a Argentina é a seleção mais forte do mundo. A seleção comandada por Lionel Scaloni é a número 2 no ranking da Fifa. A publicação argumenta que os títulos em sequência, a continuidade do trabalho e Messi são os fatores que tornam os argentinos os maiores favoritos ao título.
Assim como no ranking da Fifa, Espanha, França e Inglaterra estão à frente da seleção brasileira. A única diferença é que os espanhóis atualmente lideram a lista mensal da entidade que comanda o futebol mundial.
A lista tem algumas mudanças relevantes em relação ao ranking da Fifa, como a Noruega, 18ª, e considera os países na repescagem. O site aponta que os noruegueses, em 29º lugar na lista da Fifa, mostraram muita força ofensiva nas Eliminatórias e são perigosos.
CONFIRA A LISTA COMPLETA*
1. Argentina
2. Espanha
3. França
4. Inglaterra
5. Brasil
6. Holanda
7. Portugal
8. Alemanha
9. Marrocos
10. Colômbia
11. Croácia
12. Uruguai
13. Bélgica
14. Egito
15. Senegal
16. Equador
17. Coreia do Sul
18. Noruega
19. Costa do Marfim
20. Japão
21. México
22. Itália
23. Suíça
24. Gana
25. Estados Unidos
26. Austrália
27. Áustria
28. Argélia
29. Dinamarca
30. Irã
31. Paraguai
32. Canadá
33. Arábia Saudita
34. Turquia
35. Polônia
36. Panamá
37. País de Gales
38. Escócia
39. Tunísia
40. Suécia
41. Irlanda
42. Qatar
43. República Tcheca
44. África do Sul
45. Nova Zelândia
46. Jordânia
47. Bolívia
48. Eslováquia
49. Bósnia e Herzegovina
50. RD Congo
51. Ucrânia
52. Romênia
53. Jamaica
54. Cabo Verde
55. Uzbequistão
56. Irlanda do Norte
57. Albânia
58. Iraque
59. Macedônia do Norte
60. Curaçao
61. Kosovo
62. Haiti
63. Suriname
64. Nova Caledônia
*A lista inclui as 16 seleções que estão na repescagem europeia e as seis seleções na repescagem mundial