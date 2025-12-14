SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Poucas pessoas no Corinthians estão tão obstinadas pela conquista da Copa do Brasil quanto Memphis Depay, segundo ouviu o UOL. A empolgação do holandês tem sido vista internamente como um fator de contágio positivo para o restante do elenco alvinegro.

Memphis assumiu para si um papel de liderança pelo exemplo. Além da intensidade aplicada no processo de recuperação física, o atacante passou a se dedicar ainda mais às rotinas de preparação para os jogos decisivos da competição nacional.

Pessoas próximas ao jogador relatam que a obsessão pelo título levou a mudanças de comportamento fora de campo.

O holandês reduziu momentos de lazer para chegar na melhor condição possível às partidas decisivas.

Nesse processo, Memphis também passou a evitar ir em eventos, priorizando o foco no Corinthians e na Copa do Brasil.

Companheiros contagiados

Depay entendeu o peso de sua influência dentro do grupo e tem usado isso para engajar os companheiros, no dia a dia do CT Joaquim Grava. A comunicação em português é vista internamente como parte desse movimento de aproximação e liderança.

A exigência do jogador e cobrança extrema no cotidiano, que no passado foi até motivo de atrito, hoje é bem compreendida no clube. A avaliação é que Memphis demanda tanto de si quanto do entorno e que isso contribui para elevar o nível de concentração do elenco nos momentos decisivos.

Projeto pessoal

Além do objetivo coletivo, Memphis também enxerga a Copa do Brasil como parte de um projeto pessoal. O atacante quer chegar ao mais alto nível físico e técnico possível para a Copa do Mundo, marcada para junho do ano que vem.

Internamente, ele entende que a conquista de um título nacional de peso reforça o status de protagonista com o qual pretende chegar ao Mundial.

O Corinthians enfrenta o Cruzeiro às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu a ida por 1 a 0 e pode até empatar que avança à final.