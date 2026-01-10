SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O imbróglio envolvendo possíveis portões fechados na estreia do Paulista acabou com final feliz para o Corinthians, que poderá receber seus torcedores na Neo Química Arena para encarar, neste domingo (11), a Ponte Preta pela 1ª rodada do estadual.
O clube havia sido punido pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) com dois jogos de portões fechados no Paulistão. A pena ocorreu diante da confusão na final do ano passado, quando o alvinegro superou o Palmeiras e garantiu o título em casa.
Nas últimas semanas, o Corinthians recorreu ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que diminuiu a pena para um jogo. A estreia da equipe em 2026, portanto, ainda seria disputada sem público.
O novo capítulo da história ocorreu quando o TJD converteu a proibição em "punição administrativa". Neste caso, o clube, que liberou a venda de ingressos normalmente aos seus torcedores, seria apenas multado e poderia ter casa cheia contra a Ponte.
Nesta sexta-feira (9), no entanto, o STJD afirmou que essa conversão não era competência do TJD. A iniciativa colocou em xeque a presença de público no duelo deste domingo (11).
Nas últimas horas, a história mudou novamente, e o jurídico do Corinthians conseguiu reverter a ação do STJD. O jogo, portanto, contará com torcedores nas arquibancadas.
O embate contra a Ponte ocorre neste domingo, a partir das 16h (de Brasília). Será a primeira partida do elenco de Dorival Júnior na temporada.