SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1 neste sábado (10) na estreia das equipes pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.
Gabigol e Thaciano marcaram os gols de empate e da virada do Santos, respectivamente, após Diego Galo abrir o placar para a equipe visitante ainda na primeira etapa.
O próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras, fora de casa, na quarta-feira. Já o Novorizontino recebe o Guarani em casa na terça-feira.
Reestreia de Gabigol
Essa foi a primeira partida de Gabigol em seu retorno ao Santos. O atacante foi contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim do ano.
O camisa 9 não teve muitas oportunidades de abrir o placar no 1º tempo, mas nas poucas que teve mostrou serviço. Gabigol chegou a balançar as redes aos 2 minutos de bola rolando, mas o gol foi anulado por impedimento.
Ainda no 1º tempo, o atacante teve mais duas boas chances. Em uma delas, Gabigol bateu forte da entrada da área, mas o goleiro Jordi espalmou para o alto. Em outra, na reta final, o atacante bateu para fora após boa troca de passes do Peixe.
Na volta do intervalo, Gabigol fez o gol de empate do Peixe aos 6 minutos do 2º tempo. O jogador participou da jogada do gol de empate fazendo o pivô para Rollheiser, que errou o chute e, na sobra, Gabrigol definiu mandando para o fundo das redes.
Gols e destaques
Gol anulado! Logo aos 2 minutos de partida, Willian Arão recebeu lançamento na pequena área e ajeitou de peito para Gabigol, que chegou batendo rasteiro para abrir o placar para o Santos. No entanto, Arão estava em posição de impedimento e o gol não valeu.
Pressão santista. Nos primeiros 10 minutos de jogo, praticamente só deu Santos. O time de Vojvoda marcou com pressão alta e criou as melhores chances, duas com Rollheiser e mais uma com Gabigol, que já havia tido um gol anulado. Em nova chance, o camisa 9 bateu forte da entrada da área para uma grande defesa em dois tempos do goleiro Jordi.
0 x 1: Diego Galo abriu o placar para o Novorizontino aos 25 minutos do 1º tempo. Gabriel Brazão deu um chutão para frente, a zaga do Tigre rebateu e a bola sobrou para Galo avançar livre pela esquerda e bater cruzado e abrir o placar para o time visitante.
Brazão salvou o Peixe. O Novorizontino teve a chance de ampliar o placar aos 35 minutos do 1º tempo. Zé Ivaldo foi traído pelo quique da bola e Tavinho chegou batendo firme, para defesa com o pé de Gabriel Brazão. No rebote, o goleiro do Peixe foi até a entrada da área para fechar o chute de Rômulo no rebote e novamente evitar o gol do Tigre.
Perdeu na cara! No minuto seguinte, Caballero saiu no contra-ataque, chegou a driblar o goleiro Jordi mas acabou batendo para fora na hora de definir o lance. O Santos desperdiçou uma ótima oportunidade de empatar a partida.
Vaias na Vila. Torcida do Santos vaiou o time na ida para o intervalo com a derrota parcial no placar.
Boa chance do Novorizontino. Aos 4 minutos do 2º tempo, Rômulo quase fez o 2 a 0 para o Tigre. O meia chegou pela esquerda e bateu na saída de Brazão, mas a zaga do Peixe afastou quando a bola estava indo para dentro do gol. Respira o Peixe na Vila.
1 x 1: Aos 6 minutos do 2º tempo, Gabigol deixou tudo igual na Vila. O atacante fez o pivô para Rollheiser, que bateu em cima da zaga do Tigre. Na sobra, Gabigol bateu de canhota no canto direito de Jordi para fazer o 1 a 1. Na comemoração, o camisa 9 fez um coração com as mãos para a torcida.
2 x 1: Thaciano anotou o gol da virada do Santos na reta final da partida. Igor Vinícius fez boa jogada pela lateral direita, cruzou na área e Thaciano chegou sozinho para bater de direita e fazer o gol da vitória na Vila.
FICHA TÉCNICA
Santos 2x1 Novorizontino
Campeonato: Paulistão (1ª rodada)
Data: 10/01/2026
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Cartões amarelos: Rollheiser, Zé Ivaldo e Gustavo Henrique (SAN); Léo Naldi (NOV)
Gols: Diego Galo (NOV), 25' do 1º tempo (0-1); Gabigol (SAN), 6' do 2º tempo (1-1); Thaciano (SAN), 43' do 2º tempo (2-1)
Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo (Luan Peres), Escobar, Willian Arão, João Schmidt (Gustavo Henrique), Rollheiser (Thaciano), Caballero (Robinho Jr.), Lautaro Díaz (Mateus Xavier), Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Novorizontino: Jordi, Mayk, Gabriel Bahia, Patrick, Iván Alvariño, Léo, Diego Galo (Nicolas Careca), Oyama (Paiva), Rômulo (Juninho), Robson (Matheus Bianqui), Tavinho (Moisés). Técnico: Enderson Moreira.