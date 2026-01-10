SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras começou a temporada de 2026 com vitória. A equipe de Abel Ferreira bateu a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado (10), no Canindé, na estreia no Campeonato Paulista.

O jovem Luighi foi o autor do gol da vitória, no começo do segundo tempo. A Lusa jogou a etapa final quase toda com um jogador a menos, após a expulsão de Igor Torres.

Em duelo com os principais nomes poupados, o confronto ficou marcado pela estreia do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo e foi um dos reforços para esta temporada.

Com o resultado, o Alviverde soma os primeiros três pontos na competição, enquanto a Lusa permanece sem pontuar.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Santos, na Arena Barueri, às 19h30, quarta-feira. No dia anterior, a Portuguesa visita o Capivariano

Como foi o jogo

O Palmeiras foi a campo sem os jogadores considerados titulares na última temporada. Gustavo Gómez, Piquerez, Emi Martinez, Raphael Veiga, Flaco López e Vitor Roque não ficaram nem no banco de reservas por opção da comissão técnica. Todos foram preservados.

Assim, Abel Ferreira escalou alguns nomes conhecidos da torcida e mais outros jovens. Em casa, a Portuguesa buscou pressionar a saída de bola adversária, e deu alguns sustos. Porém, não demorou para o Alviverde conseguir ditar o ritmo.

Os comandados de Abel Ferreira tinham mais a bola, conseguiram "mandar" no meio de campo e explorar os avanços pelas pontas. Porém, sentiu a falta de entrosamento e encontrou dificuldades diante de uma Lusa que conseguia "picotar" a estratégia adversária.

Apostando em ligações mais diretas, a Portuguesa achou espaços nas costas do sistema defensivo do Palmeiras, e fez Carlos Miguel trabalhar. O Palmeiras também teve boas oportunidades, e uma das mais claras foi com Allan, já na reta final do primeiro tempo.

Estreia Marlon Freitas

O jogo ficou marcado pela estreia do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo e chegou ao Palmeiras como um dos reforços para a temporada. O Alviverde pagou 6 milhões de euros, cerca de R$ 33 milhões na cotação atual, para tirar o jogador de 30 anos do clube carioca.

O jogador atuou em uma função mais à frente da zaga, o que não vinha fazendo tanto no Alvinegro. "É uma posição que já joguei, não é novidade. Estou me sentindo bem, feliz. A gente está bem no jogo. Ter um pouco mais de eficiência, caprichar no último terço para abrir o placar e sair com os três pontos que é importante para nós", disse, à CazéTV, na saída para o intervalo.

Expulsão e gol

O segundo tempo começou com mudanças no Palmeiras (Fuchs, Khellven e Andreas Pereira) e com os ânimos mais aflorados. Em um dos lances, jogadores e comissão técnica do Alviverde pediram a expulsão de Igor Torres por entrada em Larson -Abel gritou: 'é para vermelho'-, e houve muita reclamação. Após análise no vídeo, o cartão vermelho foi mostrado e a Lusa ficou com um a menos ainda aos cinco minutos.

Pouco depois, o Palmeiras encaixou uma jogada que passou de pé em pé. Larson achou Mauricio, que passou para Luighi só empurrar para a rede e abrir o placar.

Apesar da vantagem - em campo e no placar -, o Palmeiras ainda deixava espaços para a Portuguesa, que criou boas chances para o empate.

Na reta final, os dois times passaram a achar espaços, e o jogo ficou mais aberto e certa correria. A Lusa teve chances com faltas próximas à área, e a torcida aumentou o volume. Em uma delas Carlos Miguel defendeu cabeçada de Ewerthon, após falha de marcação do Palmeiras. Apesar da luta, porém, os donos da casa não conseguiram o empate.

Lances importantes

Para fora! Aos 7 minutos do 1º tempo, Zé Vitor faz bom cruzamento na área, Igor Torres sobe sozinho nas costas de Jefté, porém testa pra fora!!

Acorda, goleiro. Aos 10 minutos do 1º tempo, Carlos Miguel saiu jogando errado e entregou a bola no pé de Renê Sousa, que não conseguiu dominar, teve de dividir com Benedetti e levou a pior.

Por cima. Aos 27 minutos do 1º tempo, Giay recebeu na ala direita e bateu mas a bola saiu por cima do gol.

Passou perto. Aos 30 minutos do º tempo, Maceió levou da esquerda para o meio e bateu forte. A bola passou perto da trave esquerda de Carlos Miguel.

Quase. Aos 44 minutos do 1º tempo, Jefté avançou pela esquerda e cruzou por baixo. A bola chegou em Maurício, que finalizou e mandou por cima.

0x1. Aos 7 minutos do 2º tempo, Palmeiras fez jogada pela direita e a bola chegou a Larson, que achou Maurício sem marcação na área. Ele dominou e serviu Luighi, que bateu com o gol aberto.

Para fora. Aos 43 minutos do 2º tempo, Mauricio avançou pelo meio e arriscou, mas mandou por cima.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 1 PALMEIRAS

Competição: Campeonato Paulista

Data e horário: 10 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Canindé

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Eduardo Biazus, Hudson, Gustavo Salomão, Portuga (POR); Murilo, Benedetti (PAL)

Cartão vermelho: Igor Torres, da Portuguesa, aos 5'/2ºT

Gols: Luighi, do Palmeiras, aos 7'/2ºT

Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Gustavo Salomão; Hudson (Matheus Cecchini), Zé Vitor (Keven Coloni) e Gabriel Pires (Guilherme Portuga); Igor Torres, Maceió (Lohan) e Renê (Ewerthon). Técnico: Fabio Matias

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Larson (Belé), Allan (Andreas Pereira) e Sosa; Maurício e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira