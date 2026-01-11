SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0, neste domingo (11), na estreia das equipes no Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Gustavo Henrique, André e André Ramalho fizeram os gols da vitória corintiana no 2º tempo, após uma primeira etapa com poucas oportunidades para ambos os lados.

O próximo duelo do Corinthians é fora de casa contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira. Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o Velo Clube em casa na quarta-feira.

Trio GYM fora da estreia

Campeão da Copa do Brasil no dia 17 de dezembro, o Corinthians não teve todos os titulares à disposição hoje. Garro, Yuri Alberto e Memphis foram ausências nessa partida estreia da nova temporada.

Dessa forma, Dorival Júnior montou um ataque com Vitinho e Gui Negão de titulares. Já na defesa, o técnico alvinegro lançou os titulares da última temporada, incluindo o goleiro Hugo Souza, os zagueiros André Ramalho e Gustavo Henrique, além dos laterais Matheuzinho e Bidu.

Gols e destaques

"Chutamento". A primeira boa chance para o Corinthians abrir o placar aconteceu aos 10 minutos do 1º tempo. Bidu avançou pela esquerda, dominou com espaço na ponta da área e bateu forte cruzado, mas Gui Negão não conseguiu o desvio.

Baita defesa. Aos 13 minutos, Matheuzinho soltou um foguete de fora da área mas o goleiro Diogo Silva buscou no cantinho e evitou o gol do Timão.

Hugo salva Bidu. Nos acréscimos do 1º tempo, o meia Elvis, da Ponte, cruzou com veneno para dentro da área e, após bate e rebate, Bidu desviou para trás. Hugo Souza saltou e evitou o gol contra com a ponta dos dedos no alto.

Jogo morno. A primeira etapa na Neo Química Arena foi de total domínio da posse de bola pelo lado do Corinthians, mas com poucas chances efetivas de gol.

Subiu a bandeira! Bidu ficou com a sobra na pequena área e bateu para o gol, mas a árbitra-assistente Neuza Inês Back anula o lance por impedimento do lateral.

1 x 0: O Corinthians abriu o placar em jogada de escanteio aos 8 minutos do 2º tempo. Vitinho cobrou no segundo pau e Gustavo Henrique subiu bem alto para testar firme no canto direito.

2 x 0: Gol sem querer também vale! André ampliou o placar para o Corinthians aos 17 minutos do 2º tempo. Matheuzinho bateu de pé direito e o goleiro Diogo Silva espalmou. No rebote, a bola bateu em André e foi morrer no fundo da rede.

Gol anulado. Aos 30 do 2º tempo, Gui Negão ficou com a sobra de bola na pequena área e mandou para o gol, mas a árbitra Daiane Muniz anulou o terceiro gol do Corinthians por falta de Charles no goleiro Diogo Silva.

Retorno do atacante. Na reta final da partida, Pedro Raul entra em campo no lugar de Vitinho. O atacante está de volta ao Corinthians após um período de empréstimo para o Ceará na última temporada.

A Fiel compareceu. O público total na Neo Química Arena foi de 37.089 torcedores, sendo 36.802 pagantes. A renda da partida foi de R$ 2.482.182,90.

3 x 0: Que foguete! O zagueiro André Ramalho recebeu a bola na intermediária e, de muito longe, soltou uma bomba para fazer o 3 a 0 para o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 3x0 Ponte Preta

Campeonato: Paulistão (1ª rodada)

Data: 11/01/2026

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Gustavo Telles e Pacheco (PON); Charles (COR)

Gols: Gustavo Henrique (COR), 8' do 2º tempo (1-0); André (COR), 17' do 2º tempo (2-0); André Ramalho (COR), 48' do 2º tempo (3-0)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (João Vitor), André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu; André (Ryan), Charles, Bidon, Carrillo (Dieguinho); Vitinho (Pedro Raul), Gui Negão (Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Diego Leão (Lucas Justen), Gabriel; Rodrigo Souza, Gustavo Telles (Níkolas), Élvis; Diego Tavares (Serginho), Bruno Lopes (Pedrinho), Jeh (João Damião). Técnico: Marcelo Fernandes.