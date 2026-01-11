SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de um mês depois de conquistar a Copa do Brasil e oito dias após se reapresentar em 2026, o Corinthians voltou a campo neste domingo (11) para estrear no Campeonato Paulista. O alvinegro venceu a Ponte Preta por 3 a 0, com gols de André Ramalho, Gustavo Henrique e André Luiz, em tarde que contou com homenagem a Ángel Romero, atacante paraguaio que se tornou o jogador estrangeiro com mais jogos na história do clube, com 377 partidas.

O atual campeão do torneio começou o jogo mais ofensivo, tentando furar a defesa adversária com alguns passes verticais e infiltração na área. A primeira boa finalização veio com chute forte de Matheuzinho de fora da área, aos 14 minutos, que foi defendido por Diogo Silva.

Na metade do primeiro tempo, a equipe da casa chegou a quase 90% de posse de bola, mas com poucas chegadas de perigo. Gui Negão teve uma chance esquisita, quando a bola bateu nele e passou perto do gol após a zaga da Ponte tentar tirar da área, e Gustavo Henrique também tentou de cabeça após cruzamento de Matheus Bidu, mas parou no goleiro.

A Ponte Preta ?que também levantou um título nacional em 2025, a série C do Campeonato Brasileiro? chegou ao alvo pela primeira vez apenas nos acréscimos: pela esquerda, Jeh avançou na área e chutou de bico em cima de Hugo Souza, que mandou para escanteio. Na jogada seguinte, o goleiro corintiano precisou trabalhar novamente para evitar que Bidu fizesse contra.

Na volta do intervalo, Gustavo Henrique tentou alcançar o gol mais duas vezes logo no início. Aos seis minutos, melhor para Diogo Silva, que teve reflexo rápido para defender à queima-roupa. Mas, aos nove, o zagueiro corintiano conseguiu abrir o placar, mais uma vez de cabeça, depois de Vitinho cobrar escanteio.

O segundo veio poucos minutos depois, aos 17, em lance bem trabalhado por Breno Bidon e Vitinho. Gui Negão tentou o cruzamento, Matheuzinho finalizou dentro da área e o goleiro defendeu, mas a bola espirrou no volante André Luiz e acabou dentro do gol.

O Corinthians ainda teve um gol de Gui Negão anulado por falta de Charles em Diogo Silva e fechou a vitória com golaço de André Ramalho, que tentou da intermediária e encheu a rede em frente à torcida organizada do alvinegro.

Na próxima rodada, o Corinthians pega o Bragantino na quinta-feira (15), em Bragança Paulista. A Ponte joga a primeira em casa, em Campinas, onde recebe o Velo Clube na quarta (14).

FICHA TÉCNICA

Corinthians 3x0 Ponte Preta

Campeonato: Paulistão (1ª rodada)

Data: 11/01/2026

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Gustavo Telles e Pacheco (PON); Charles (COR)

Gols: Gustavo Henrique (COR), 8' do 2º tempo (1-0); André (COR), 17' do 2º tempo (2-0); André Ramalho (COR), 48' do 2º tempo (3-0)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (João Vitor), André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu; André (Ryan), Charles, Bidon, Carrillo (Dieguinho); Vitinho (Pedro Raul), Gui Negão (Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Diego Leão (Lucas Justen), Gabriel; Rodrigo Souza, Gustavo Telles (Níkolas), Élvis; Diego Tavares (Serginho), Bruno Lopes (Pedrinho), Jeh (João Damião). Técnico: Marcelo Fernandes.