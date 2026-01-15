SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou aos trabalhos pela contratação de Alisson, volante do São Paulo. A informação inicial é da ESPN, o UOL avançou.

CONVERSAS RETOMADAS

A reportagem apurou que o Alvinegro voltou a contatar o Tricolor nos últimos dias com uma possibilidade de troca. O clube do Morumbis se mostrou aberto ao negócio e tem negociações abertas com o rival.

O Corinthians enviou uma lista de moedas de troca para o executivo de futebol tricolor, Rui Costa. Dentre as possibilidades, estavam os nomes de Héctor Hernández, Renato e Alex Santana.

Nenhum dos nomes agradou o São Paulo em um primeiro momento, e as partes agora tentam resolver esse impasse. O Tricolor sinalizou ao Corinthians aceitar uma venda, mas a palavra no Parque São Jorge é de 'evitar loucuras financeiras' e tentar não envolver dinheiro.

À reportagem, fontes admitem que Alisson não se opõe a operação no caso de os clubes entrarem em um acordo. O principal ponto é voltar a trabalhar com Dorival Júnior, com quem teve discutivelmente o melhor momento da carreira, em 2023.