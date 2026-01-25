SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians batalhou em Rio Claro, contou com a estrela de Yuri Alberto e venceu o Velo Clube por 1 a 0, neste domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Depois de um jogo apertado, Yuri Alberto apareceu aos 45 minutos do segundo tempo para dar a vitória. O Corinthians foi com um time misto, e o camisa 9 saiu do banco.

A vitória impulsiona o Corinthians para a 4ª colocação, com 8 pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Já o Velo Clube segue em situação complicada, em 13º lugar e com 4 pontos, mesma pontuação que o Noroeste, que abre o Z2 - o Velo tem uma vitória a mais.

O Corinthians volta a campo pela estreia no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Timão recebe o Bahia. Já o Velo Clube volta a campo apenas no próximo domingo, quando visita o Noroeste, pelo Paulistão.

Era para vermelho?

No final do primeiro tempo, os jogadores do Corinthians reclamaram muito de uma entrada de Ynaiã, lateral do Velo Clube, em Vitinho. Na jogada, o atleta do Velo entrou com a sola da chuteira na panturrilha do meia-atacante do Timão. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza deu amarelo no lance e não foi chamado pelo VAR para revisão.

Durante a partida, o time misto do Corinthians sofreu para criar grandes oportunidades e apostou nos arremates de fora da área. Só que o Alvinegro não contava com as boas defesas de Marcelo Carné. Coube a Yuri Alberto sair do banco para dar a vitória no final do jogo.

Como foi o jogo

A partida demorou para ter grandes chances, mas o Corinthians chegou duas vezes no mesmo minuto e exigiu boas defesas de Marcelo Carné. Aos 20, Vitinho cortou pela esquerda e chutou com força para Carné mandar para escanteio. Na cobrança, a zaga afastou, e André emendou um chutaço de fora da área para outra defesaça.

Os mandantes tentavam pelo alto, mas foi em chute de Rodrigo Alves que Hugo Souza trabalhou pela primeira vez. O camisa 11 do Velo arriscou de fora, mas a bola foi no meio e o goleiro alvinegro pegou sem dificuldade. Do outro lado, Marcelo Carné fez mais uma boa defesa em chute de Charles do meio da rua.

O Corinthians seguia dando chances pelo alto, mas o Velo pecava nas cabeçadas. Ainda antes do intervalo, Gui Negão mandou de fora da área para outra defesa de Carné. Na sequência, Vitinho fez boa jogada e chutou para fora. Nos acréscimos, os jogadores do Timão ficaram reclamando de uma entrada em Vitinho e pediram cartão vermelho para Ynaiã, mas o árbitro apenas deu amarelo.

Na etapa final, os visitantes começaram com mais posse de bola, mas seguiam sem conseguir chances claras. Gui Negão recebeu de André dentro da área, mas ficou sem ângulo, bateu cruzado e errou o gol. Pouco depois, André ganhou disputa de bola após escanteio e soltou um foguete que passou perto.

Dorival Júnior acionou alguns titulares, mas foi o Velo Clube que levou perigo. Aos 26 minutos, Marcelo Augusto aproveitou falta cobrada na área e cabeceou em direção ao chão. A bola pingou, subiu e quase surpreendeu Hugo Souza. Gui Negão brigou dentro da área e quase arranjou espaço para finalizar, mas a zaga afastou.

Já aos 45, Yuri Alberto brilhou para dar a vitória ao Timão. O camisa 9 aproveitou rebote após cruzamento de Vitinho e balançou as redes de Marcelo Carné.

FICHA TÉCNICA

Velo Clube 0 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista - 5ª rodada

Data: 25/01/2026 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Luis Marques e Welber Venâncio da Silva

VAR: Márcio Henrique de Gois

Gol: Yuri Alberto (45'/2ºT) (COR)

Cartões amarelos: Islan, Ynaiã, Mateus Norton, Karl, Luiz Otávio e Rodrigo Alves (VEL); Breno Bidon e Gui Negão (COR)

Velo Clube: Marcelo Carné; Ynaiã, Islan, Marcelo Augusto, Betão e Zé Mário; Luiz Otávio (Karl), Mateus Norton (Rodrigo Oliveira) e Sillas (Adriano); Rodrigo Alves (Ruan) e Daniel Amorim (Jhoninha). Técnico: Pintado.

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), André Ramalho, Gabriel Paulista e Hugo; Charles (Raniele), André, Matheus Pereira (Yuri Alberto) e Garro (Breno Bidon); Vitinho e Gui Negão (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior.