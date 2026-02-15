SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol do volante André, o Corinthians venceu o São Bernardo por 1 a 0 e confirmou a classificação para o mata-mata do Paulistão. A partida aconteceu no Estádio 1º de Maio, neste domingo (15), em São Bernardo do Campo.

O Corinthians avançou para as quartas de final, enquanto o São Bernardo se despediu da competição. O adversário do Timão será a Portuguesa.

A próxima fase do Paulistão terá início a partir de 22 de fevereiro. A fase será de jogo único, com mando da equipe com a melhor campanha.

Como foi o jogo

Primeira etapa tem placar zerado. Com chances equilibradas, São Bernardo e Corinthians encontraram dificuldades diferentes no confronto da rodada final.

O time da capital trabalhou bem a bola até construir as finalizações, mas viu Alex Alves brilhar. O goleiro evitou chutes com direção certa de Rodrigo Garro, duas vezes, e Matheus Bidu. Já o time do interior chegou menos vezes na área de Hugo Souza, porém mostrou perigo. Augusto até superou a defesa e marcou de cabeça, mas o lance estava impedido.

Jogo recomeça com intensidade. As duas equipes voltaram buscando o jogo, mas foi o Timão que abriu o placar. Após mudanças de Dorival Junior, Yuri Alberto preencheu a área e fez o pivô para André surpreender o São Bernardo. O volante chegou de surpresa com um chute de primeira, no contrapé de Alex, para fazer 1 a 0.

Goleiros trabalham e Yuri sai lesionado. No fim do jogo, os dois goleiros apareceram para grandes defesas. Alex salvou nova cobrança de falta de Garro, e Hugo Souza agiu rápido para evitar um gol rasteiro de Pablo Dyego. Nos minutos finais, Yuri Alberto caiu sozinho no gramado com dores musculares e levou as mãos ao rosto, chorando. O atacante que havia entrado no segundo tempo, saiu de maca.

Lances de destaque

Primeiro lance de perigo. Aos 6 minutos, o Corinthians teve chance com Rodrigo Garro em uma cobrança de falta da meia-lua, mas Alex Alves defendeu.

Resposta do São Bernardo. Aos 15 minutos, foi a vez da equipe mandante chegar na área com chute de Anderson Pará, obrigando Hugo Souza a fazer uma boa defesa em dois tempos.

Gol impedido. O São Bernardo comemorou a cabeçada de Augusto para o fundo do gol, no ângulo, aos 30 minutos, mas o impedimento foi sinalizado já no campo. No lance, João Paulo cobrou falta para o miolo da área e a bola chegou no zagueiro em posição irregular.

Sequência Alvinegra. Aos 38, Bidu apareceu pela esquerda finalizando firme e de longe, mas Alex Alves espalmou. No lance seguinte, pelo outro lado, Garro tentou uma bola com efeito, e o goleiro do São Bernardo se esticou para salvar mais uma.

Alex de novo. Na segunda etapa, o Corinthians voltou pressionando com Vitinho infiltrando a área e André finalizando de frente para o gol. O defensor do São Bernardo se atirou no lance e tirou o perigo.

0x1. Aos 21 do segundo tempo, Garro buscou a bola no lado direito e lançou para a área. A zaga tirou, mas sobrou para Yuri Alberto, que só ajeitou para André Luiz encher o pé para a rede.

No travessão! Garro teve outra grande chance na cobrança de falta, caprichou no efeito, mas viu Alex espalmar, desviando para o travessão e saindo em escanteio.

Ficha Técnica

São Bernardo 0 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2026 - 8ª rodada

Data e horário: 15 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Anderson José de Moraes Coelho

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Pedro Vitor, Augusto, Marcão Silva (SBR)

Gols: André (21'/2ºT)

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches (Rodrigo Ferreira), Hélder, Salustiano, Augusto (Lucas Ryan), Anderson Pará, Marcão (Pablo Dyego), Romisson (Rodrigo Andrade), João Paulo, Felipe Garcia e Pedro Vitor (Jr. Urso). Técnico: Ricardo Catalá

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), André Ramalho, João Pedro, Matheus Bidu; Allan (Raniele), Charles, André, Rodrigo Garro; Vitinho (Kayke) e Gui Negão (Yuri Alberto, Gabriel Paulista). Técnico: Dorival Junior