SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sábado perfeito para o inglês George Russell, da Mercedes. Depois de vencer a corrida sprint mais cedo neste sábado (23), o piloto brilhou no fim do Q3, garantiu a segunda pole position da temporada e largará na frente no GP do Canadá.
Kimi Antonelli, companheiro de equipe, partirá da segunda colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará na 13ª posição.
Bortoleto foi ao Q2, depois de uma última volta no limite. O brasileiro ficou 0s07 à frente do primeiro fora da zona de corte, Esteban Ocon, da Haas.
Companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg também avançou com seu tempo conquistado na volta final. Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren) foram os três primentos do Q1.
Na segunda parte da classificação, no entanto, não deu para os carros da Audi. Hulkenberg foi o 11º, e Bortoleto ficou na 13ª colocação.
O piloto brasileiro ficou a pouco mais de 0s2 de Franco Colapinto (Alpine), que avançou em décimo. Hadjar (Red Bull), Hamilton (Ferrari) e Antonelli (Mercedes) lideraram o Q2.
Mais cedo neste sábado, Russell venceu a corrida sprint. O pódio foi completado por Norris e Antonelli.
O GP do Canadá largará às 17h (de Brasília) neste domingo (24). Nas quatro primeiras corridas da temporada, o domínio foi da Mercedes, que venceu três com Antonelli e uma com Russell.
Confira o grid de largada:
1 - George Russell (Mercedes)
2 - Kimi Antonelli (Mercedes)
3 - Lando Norris (McLaren)
4 - Oscar Piastri (McLaren)
5 - Lewis Hamilton (Ferrari)
6 - Max Verstappen (Red Bull)
7 - Isack Hadjar (Red Bull)
8 - Charles Leclerc (Ferrari)
9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10 - Franco Colapinto (Alpine)
11 - Nico Hulkenberg (Audi)
12 - Liam Lawson (Racing Bulls)
13 - Gabriel Bortoleto (Audi)
14 - Pierre Gasly (Alpine)
15 - Carlos Sainz (Williams)
16 - Oliver Bearman (Haas)
17 - Esteban Ocon (Haas)
18 - Alexander Albon (Williams)
19 - Fernando Alonso (Aston Martin)
20 - Sergio Pérez (Cadillac)
21 - Lance Stroll (Aston Martin)
22 - Valtteri Bottas (Cadillac)