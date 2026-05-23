SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória bateu o Internacional por 2 a 0, neste sábado (23), no estádio Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe foi marcado por Renê, aos 29 minutos do primeiro tempo.
Com o resultado, o Vitória chegou à nona colocação, com 22 pontos. O Inter estacionou na 12º posição, com 21 pontos.
O Vitória encara o Santos no próximo sábado (30), na Vila Belmiro, às 21h, pela última rodada antes da parada para a Copa do Mundo. Antes, na quarta-feira (27), a equipe joga fora de casa contra o ABC pela semifinal da Copa do Nordeste, às 21h30. O Leão venceu o primeiro jogo por 6 a 2.
O Inter visita o Bragantino no domingo (31), às 11h.
GOLS E DESTAQUES
Jogo começa truncado, com poucas chances. O Internacional controla a posse de bola nos minutos iniciais, mas enfrenta dificuldades para criar chances de gol. O Vitória tenta escapadas em velocidade.
Contra-ataque e... gol do Vitória! Em arrancada pelo lado direito, Erick ficou mano a mano com Matheus Bahia, puxou para o meio e cruzou na segunda trave. E lá estava Renê, que de peixinho mandou a bola para o fundo do gol.
Reclamação do Inter. Bernabei recebeu lançamento de Vitinho, dividiu com o goleiro Lucas Arcanjo e caiu pedindo pênalti. O árbitro deu cartão amarelo para o jogador do Colorado por simulação, mas o assistente já havia anotado impedimento. Jogadores do Inter ficaram na bronca com o árbitro pelo cartão.
Vitinho quase empata. O Inter voltou com tudo para o segundo tempo e quase conseguiu o empate aos quatro minutos. Cruzamento de Bernabei pela esquerda encontrou Vitinho na segunda trave, que chegou em velocidade e pegou de primeira, mas mandou para fora.
Inter pressiona, mas peca nas finalizações. Bernabei tentou três vezes de fora da área, mas mandou à esquerda do gol de Lucas Arcanjo. Depois, o meia fez um ótimo cruzamento para Bruno Tabata, que matou no peito, driblou o zagueiro, mas foi travado na hora do chute.
Lucas Arcanjo salva o Vitória. Boa troca de passes do Inter no campo de ataque. Alerrandro recebeu de Tabata na meia lua, girou e chutou forte no canto esquerdo do goleiro do Leão, que fez grande defesa.
Alerrandro perde a melhor chance do Inter, mas assistente já marcava impedimento. Em jogada em velocidade pelo esquerdo, Bernabei cruzou para dentro da área e encontrou Alerrandro sozinho na ponta da pequena área. O camisa nove cabeceou para fora, mas o jogo já estava paralisado por impedimento.
O Inter diminuiu a intensidade nos minutos finais e não conseguiu criar mais chances. A equipe ainda perdeu Bernabei, expulso após entrar em dividida com Marinho, do Vitória. O jogador colorado levou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.
Com espaços para os contra-ataques, o Vitória chegou ao segundo com. Tarzia arrancou pela esquerda e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Anthoni.
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 2x0 INTERNACIONAL
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Zé Breno); Baralhas, Caique (Edenílson) e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
INTERNACIONAL
Anthoni; Bruno Gomes (Alan Patrick), Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia (Bruno Tabata); Bruno Henrique (Thiago Maia), Villagra, Vitinho e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Estádio: Barradão, em Salvador (BA)
Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Caique (VIT), Cacá (VIT), Bruno Gomes (INT), Bernabei (INT)
Cartões vermelhos: Bernabei (INT)
Gols: Renê, aos 29 minutos do primeiro tempo; Tarzia, aos 51 minutos do segundo tempo