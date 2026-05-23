SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior segue sem vencer em seu retorno ao São Paulo. Neste sábado (23), no Morumbis, o Tricolor recebeu o Botafogo e empatou por 1 a 1, pela 17ª rodada do Brasileirão.
O gol de empate, marcado por Barrera, saiu já na reta final, aos 45min da etapa final; Luciano abriu o placar ainda aos 3min de jogo.
Com tentos divididos, o São Paulo segue na 4ª colocação da tabela, agora com 25 pontos ?mas pode ser ultrapassado por rivais abaixo, que ainda jogam na rodada.
O Botafogo, enquanto isso, se mantém na primeira parte da tabela, em 9°, mas também sob risco de perder posições. Os cariocas têm 22 pontos somados.
Tema quente antes da bola rolar, Tricolor e Alvinegro entraram em acordo para que Artur e Ferraresi fossem a campo. Ambos estão emprestados e tinham a mesma multa em contrato para atuar contra a ex-equipe ?R$ 2 milhões.
O São Paulo volta a campo contra o Boston River, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana.
Enquanto isso, também pela Sula, o Botafogo visita o Caracas. A bola rola na quarta, no mesmo horário.
LANCES IMPORTANTES
1 a 0! Nem deu tempo do placar esquentar na fria tarde no Morumbis. Artur recebeu boa bola na intermediária e encontrou espaço. O ponta arriscou arremate à média distância, e a bola quicou no gramado encharcado, dificultando para Neto encaixar. O goleiro defendeu de peito, e, no rebote, Luciano apareceu livre praticamente na pequena área para completar para as redes, ainda aos 3 minutos de jogo.
Luciano fora. Já na comemoração do gol, o camisa 10 aparentava mancar. Aos 26, ele pediu para sair, ainda reclamando de uma questão muscular. Pedro Ferreira entrou em seu lugar.
Sabino fora. O zagueiro tricolor também virou problema. Também com uma questão muscular, o defensor foi substituído poucos minutos depois de Luciano, e Osorio foi a campo. Sem Arboleda (afastado), Dória (que rescindiu contrato) e Sabino, Dorival Júnior terá que se virar com apenas o cria da base e Alan Franco no elenco.
Passou perto. Ferreira ficou com sobra de cruzamento para a área e dominou com espaço na ponta. O atacante sambou para cima da marcação e cortou para trás para arriscar um chute colocado. A bola passou rente à trave de Neto e foi para fora.
Gol anulado. Já na etapa final, aos 8, o Botafogo chegou ao gol de empate, mas o tento acabou anulado por impedimento. Marçal cobrou falta pela direita e mandou a bola para a área. Arthur Cabral subiu sozinho e escorou para vencer Rafael e saiu para o abraço, mas mal teve tempo para comemorar. Após checagem do VAR, o impedimento foi mantido.
Outro anulado. Agora Barrera foi quem cabeceou para as redes, mas novamente em posição irregular. Santi Rodríguez cruzou da esquerda, e Arthur Cabral escorou. A bola atravessou a área e foi desviada pelo camisa 14, mas o bandeirinha mais uma vez flagrou o posicionamento à frente. Nada feito.
Uhhh! Artur puxou contra-golpe pelo meio e abriu com Calleri. O camisa 9 cruzou rasteiro, e Tapia, totalmente desengonçado, completou muito mal e errando o timing do chute. Tiro de meta.
Blitz botafoguense. Os visitantes engataram uma série de boas arrancadas na reta final, mas sempre pecando na finalização. Barrera, Arthur Cabral, Marçal e Kadir tentaram, mas sem vencer Rafael.
1 a 1! E que golaço! O Botafogo manteve a sequência de ataques para cima da zaga caseira, que não se segurava. Após cobrança de escanteio, Marçal apareceu na primeira trave e cabeceou, mas Rafael afastou de soco. Na sobra, Barrera dominou na entrada da área e bateu de primeira para deixar tudo igual no placar. A bola morreu no ângulo de Rafael.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 1x1 BOTAFOGO
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osorio) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Luciano (Pedro Ferreira, Djhordney); Artur, Calleri e Ferreira (Tapia). Técnico: Dorival Júnior.
BOTAFOGO
Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino (Chris Ramos), Marçal, Huguinho (Joaquín Correa), Santi Rodríguez, Montoro (Edenilson), Villalba (Kadir), Kauan Toledo (Barrera) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Estádio: Morumbis, em São Paulo (SP)
Público: 25.338 pessoas
Renda: R$ 1.411.442,00
Juiz: Lucas Casagrande
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas
Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes
VAR: Heber Roberto Lopes
Cartões amarelos: Rafael, Tapia e Wendell (SAO); Justino, Joaquín Correa, Chris Ramos e Montoro (BOT)
Gols: Luciano 3'/1°T (SAO); Barrera 45'/2°T (BOT)