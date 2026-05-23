SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Fluminense por 1 a 0 na noite deste sábado (23), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória ainda não foi suficiente para tirar a equipe paulista do Z4, mas embolou a briga contra o rebaixamento.
Denílson fez o golaço do jogo. O resultado deixou o Leão na 18ª posição, com 16 pontos. O time está a dois pontos do Corinthians, 16º colocado, e do Santos, 17º colocado.
O Flu, por sua vez, estacionou na terceira posição, com 30 pontos. A equipe pode ver Flamengo ou Palmeiras abrirem vantagem nas primeiras posições. Os times se enfrentam neste sábado. Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras não pode ser ultrapassado nesta rodada.
Os times voltam ao gramado no meio de semana, pela Libertadores. O Mirassol joga na terça-feira (26), fora de casa, contra o Lanús. A equipe já está classificada para as oitavas de final.
Já o Fluminense recebe o La Guaira na quarta-feira (27). O time carioca precisa vencer e torcer para que o Bolívar não vença o Independente Rivadavia.
GOLS E DESTAQUES
Fábio salva o Fluminense. Aos 19 minutos, Reinaldo cobrou falta para dentro da área e encontrou Alesson. O atacante cabeceou no canto esquerdo do gol carioca, e Fábio fez uma linda defesa, sem dar rebote.
Fábio de novo! Em mais uma chance criada pelos donos da casa, Alesson cruzou na segunda trave, e Daniel Borges chegou em velocidade para cabecear, mas parou no goleiro do Fluminense. Fábio fez mais uma grande defesa, dessa vez mandando a bola para escanteio.
Denílson marca um golaço para o Mirassol. Os donos da casa abriram o placar aos 35 minutos de jogo. O volante Denílson aproveitou a sobra na meia-lua da grande área e chutou de primeira. A bola foi no ângulo do gol de Fábio, que nem pulou na bola.
Árbitro marca pênalti em Samuel Xavier, mas anula após olhar no VAR. Em cruzamento para dentro da área do Mirassol, o árbitro Sávio Pereira Sampaio marcou pênalti de Reinaldo no lateral do Fluminense. Após checar o lance novamente com auxílio do VAR, ele voltou atrás e anulou a marcação.
Fábio evita o segundo. No segundo tempo, a primeira grande chance foi dos donos da casa. Após roubada de bola do Mirassol na saída de bola do Tricolor, Edson Carioca chutou forte na entrada da área, e Fábio fez mais uma grande defesa.
Com dificuldades para criar, coube ao Fluminense recorrer às bolas paradas. Aos 30 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Samuel Xavier na entrada da área. O lateral chutou de primeira, mas a bola passou à esquerda do gol de Walter.
Reinaldo quase aumenta o placar. Aos 34 minutos, Reinaldo cobrou falta com perigo e exigiu mais uma grande defesa de Fábio, que espalmou para a linha de fundo.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 1x0 FLUMINENSE
MIRASSOL
Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson (Chico Kim), José Aldo e Shaylon; Alesson (Nathan Fogaça), Carlos Eduardo (Eduardo) e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Nonato (Hércules), Facundo Bernal e Lucho Acosta (Cano); Serna, Soteldo (Riquelme) e John Kennedy (Wesley Natã). Técnico: Luis Zubeldia.
Estádio: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Alesson (MIR), Denílson (MIR), Lucho Acosta, Nonato (FLU)
Cartões vermelhos:
Gol: Denílson (MIR), aos 35 minutos do primeiro tempo