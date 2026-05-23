SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Santos, Cuca falou sobre a importância do Santos na convocação do Neymar para a Copa do Mundo.

Cuca não escondeu que uma das missões do Santos na temporada era a ida de Neymar à Copa. Para o técnico, o trabalho realizado no clube foi determinante para a convocação acontecer.

O treinador falou após a derrota do Peixe para o Grêmio no Brasileiro. Neymar não foi relacionado para tratar uma dor na panturrilha e deve entrar em campo agora somente pela seleção.

"Ter um jogador do nível do Neymar na seleção, a gente teve participação direta nisso, sim. Ele teve o prazer de jogar, de estar junto dos companheiros, de melhorar, teve uma sequência de jogos. A gente fica muito feliz", declarou.

"Não sei quantos clubes brasileiros têm um jogador na seleção, mas o Santos tem um jogador e um cara que, tudo que ele fez pelo futebol, ele não merecia ficar fora dessa Copa. Ele pode ajudar muito dentro e fora do campo."

Cuca ainda falou sobre o dia a dia do atacante no Santos. "Neymar não tem prioridade em nada, tem os mesmos afazeres, faz tudo igual a todo mundo. É uma grata surpresa poder trabalhar com ele e ver um cara tão humilde como ele é."