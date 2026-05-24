SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate por 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado (23), no Morumbis, reforçou uma preocupação já existente no São Paulo: a zaga.

O cenário preocupa porque, no início da temporada, o São Paulo tinha seis opções para a defesa: Dória, Arboleda, Ferraresi, Osorio, Alan Franco e Sabino. Hoje, apenas Alan Franco e Osorio estão à disposição.

Dória rescindiu amigavelmente o contrato após receber ameaças de torcedores; Arboleda está afastado; Ferraresi foi emprestado ao Botafogo. Para piorar, neste sábado, Sabino sofreu uma lesão muscular e só deve voltar após a parada para a Copa.

Assim, o São Paulo terá apenas dois zagueiros disponíveis para os compromissos contra o Boston River, na terça-feira, pela Sul-Americana, e diante do Remo, no próximo fim de semana, no último jogo antes da interrupção do calendário.

O departamento de futebol e a gestão analisam nomes no mercado e discutem alternativas para reforçar o setor, embora ainda não exista negociação encaminhada ou definição sobre um alvo prioritário. A tendência, inclusive, é que o cria da base Isac passe a ser opção entre os profissionais.

O São Paulo não procurou o Botafogo para discutir a situação de Ferraresi, mas o tema tem contexto importante nos bastidores. No contrato de empréstimo do defensor ao clube carioca não existe cláusula de retorno antecipado e, internamente, o Botafogo não trabalha com a possibilidade de liberar o jogador de forma gratuita neste momento.

Titulares neste sábado, Artur e Ferraresi estiveram no centro de um acordo entre os clubes antes de a bola rolar. Emprestado pelo Botafogo ao São Paulo, Artur só poderia atuar mediante o pagamento de R$ 2 milhões. Já Ferraresi, cedido pelo Tricolor ao clube carioca, tinha cláusula semelhante, também no valor de R$ 2 milhões.

Diante do cenário, os clubes chegaram a um entendimento e optaram por liberar os jogadores sem qualquer compensação financeira, permitindo que ambos fossem escalados normalmente. Artur, inclusive, foi o autor do arremate que resultou no gol são-paulino, de Luciano, aproveitando rebote de Neto.