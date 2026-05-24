SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulinho, atacante do Palmeiras, voltou a fazer um gol depois de quase 11 meses e demonstrou a resiliência que o técnico Abel Ferreira quer dos jogadores. O camisa 10 do Palmeiras marcou o terceiro gol da vitória sobre o Flamengo, neste sábado (23).

O atacante ficou 10 meses sem jogar por lesão na tíbia e teve um "processo muito difícil" de recuperação. Paulinho sofreu ao ver seus companheiros disputando uma final de Libertadores, justamente contra o Flamengo, e ter que ficar de fora.

Foi o sexto jogo de Paulinho em 2026. Ele retornou aos gramados no dia 2 de maio, no clássico contra o Santos pelo Brasileirão. O atacante alviverde, no entanto, ainda segue um protocolo de minutagem.

"Foi um processo muito difícil esse quase um ano, se não me engano dez meses, sofrendo, não podendo estar em atividade, não podendo fazer muitas coisas no meu dia a dia (...). Eu tentava, de alguma forma, me fazer presente e pertencente ao grupo nesse período todo. Todo o time, a comissão, a diretoria, todo mundo me ajudou muito. Me passaram total confiança durante esse processo para eu poder voltar este ano, no tempo certo", declarou Paulinho, ao sportv

O longo processo de recuperação mostrou uma virtude em Paulinho que Abel quer nos jogadores. Em meio às cobranças da torcida após situação delicada na Libertadores, o treinador disse que o elenco ligou o "modo resiliência".

O atacante foi citado pelo técnico na coletiva de imprensa após a partida no Maracanã. "O Paulinho é um pouco essa resiliência, do que pode acontecer com um jogador, do que pode acontecer com uma equipe em uma época com obstáculos a superar (...). A vontade dele contagia nossos jogadores", disse.

O Palmeiras tentará manter o "modo resiliência" ligado na próxima quinta-feira (28). O Alviverde enfrentará o Junior Barranquilla (COL), na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Um empate basta para a classificação.