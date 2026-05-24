SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil já está garantido na final da etapa de Raglan, na Nova Zelândia. Na madrugada deste domingo (24), Yago Dora e Italo Ferreira avançaram às semifinais da quarta etapa do Circuito Mundial da WSL e agora duelam entre si por uma vaga na decisão em Manu Bay.

O grande destaque do dia foi Yago Dora. Atual campeão mundial, o brasileiro arrancou a primeira nota 10 unânime da temporada em uma virada espetacular contra o americano Cole Houshmand.

Precisando de 9.50 nos minutos finais da bateria, Yago encontrou uma esquerda perfeita e abriu a onda com um aéreo gigante, seguido por uma sequência de manobras fortes até o inside. O resultado? Nota máxima dos juízes, e um somatório de 17.50 contra 17.00 do rival.

"Tudo parecia perdido. O Cole estava surfando a bateria perfeita, escolhendo as ondas certas. Eu só estava rezando por uma oportunidade. Quando subi naquela última onda e vi aquela seção formando, pensei: 'ok, é essa, vou mandar'. Acertei o aéreo perfeitamente e depois só precisei completar a onda. Foi uma sensação incrível", comentou Yago Dora.

Além do 10, o brasileiro segue dono do maior somatório da etapa até aqui, o 17.76 conquistado ainda no Round 3.

Na mesma semifinal estará Italo Ferreira, que também deu show nas esquerdas de Raglan para eliminar Miguel Pupo em um duelo brasileiro.

O campeão mundial de 2019 começou forte, acertando um aéreo completo logo no início da bateria para receber nota 9.00. Sempre ativo no outside, Italo manteve o ritmo durante toda a disputa e fechou a bateria com 16.63 contra 12.17 de Miguel.

Com a classificação, Italo também entra na briga direta pela lycra amarela. Tanto ele quanto Yago podem assumir a liderança do ranking mundial ao fim da etapa.

Quem se despediu da etapa foi Filipe Toledo. O bicampeão mundial travou uma das melhores baterias do evento contra o americano Griffin Colapinto, mas acabou eliminado nas quartas de final.

A próxima chamada para o Finals Day acontece nesta segunda-feira, último dia da janela da etapa de Raglan, por volta das 16h15 no horário de Brasília. As baterias serão transmitidas ao vivo pelo site oficial e canal de YouTube da WSL, além do Sportv, no Brasil.

Semifinais:

Yago Dora (BRA) x Italo Ferreira (BRA)

Griffin Colapinto (EUA) x Morgan Cibilic (AUS)