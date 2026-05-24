RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carrascal pediu desculpas no vestiário do Flamengo após a expulsão que entornou o plano de jogo contra o Palmeiras. Neste sábado (23), o time carioca perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras e viu o adversário abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

O colombiano viu subir para si o terceiro cartão vermelho na temporada, todos eles em jogos contra times grandes ?Corinthians, Fluminense e, agora, o Palmeiras.

Ainda eram 20 minutos do primeiro tempo quando ele levantou o pé demais e atingiu o rosto do zagueiro Murilo com a sola da chuteira. Ponto de contato assegurado ainda dentro de campo pelo árbitro Davi Lacerda. E aí, não houve qualquer questionamento do VAR.

Carrascal traz para si a dúvida sobre a capacidade de colocar a cabeça no lugar em momentos cruciais, apesar da badalação com a qual chegou na temporada passada. Em tese, para ser o substituto de Arrascaeta.

Só que justamente no momento em que o Flamengo não tem o camisa 10, machucado, viu o colombiano comprometer mais uma vez.

"Ele conversou conosco. Ele sente muito pela expulsão. Ninguém entra em campo para ser expulso. Ele já foi determinante muitas vezes para a gente ganhar jogos. Hoje, infelizmente foi um lance delicado e foi expulso. A gente conversou que é fundamental a gente manter os 11 jogadores em campo os 90 minutos. Faz uma grande diferença", comentou o zagueiro Léo Pereira.

O técnico Leonardo Jardim tentou aliviar o lance.

"Há uma coisa que é o jogo agressivo, e uma coisa que é o pé alto. Acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. Pé alto normalmente é cartão amarelo. No ano passado, vi um Internacional x Palmeiras com pé alto do Palmeiras, e o árbitro não expulsou. Mas acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo", disse ele.

Carrascal não só cumprirá suspensão automática contra o Coritiba, como corre risco de mais um gancho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O jogador será denunciado pelo cartão vermelho. A depender do resultado, voltará da pausa para a Copa do Mundo com jogos a cumprir.

Ele já perdeu o réu primário no tribunal. Em dose dupla. As expulsões anteriores resultaram em dois jogos de gancho, cada uma. Um combo de quatro partidas cumpridas que, na prática, não serviram para livrá-lo de problemas da mesma natureza.

Mas Carrascal não é o único indisciplinado neste Flamengo de 2026. O time chegou ao sexto vermelho no Brasileirão.

Na rodada passada, Danilo levou dois amarelos contra o Athletico. E Pulgar foi expulso ao agredir um jogador do Red Bull Bragantino e ainda se machucou na jogada.

O único vermelho tratado diretamente como equívoco pela comissão de arbitragem foi o de Evertton Araújo contra o Corinthians.

Carrascal conseguiu a segunda das seis expulsões no Brasileirão.