SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia não conseguiu reverter o momento ruim que atravessa dentro de quadra nos últimos meses e foi eliminada neste domingo (24) na primeira rodada do Grand Slam de Roland Garros, em Paris, na França.

Atual 105ª do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), a paulistana de 29 anos foi derrotada pela britânica Francesca Jones, 102ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (4) e 6/2, em 2h42 de partida.

As duas já haviam se enfrentando uma vez no circuito, em 2021, na final do WTA 125 Elle Spirit Open, na Suíça, quando Bia Haddad derrotou Jones por 6/4 e 6/3.

Na segunda rodada do Grand Slam no saibro francês, a britânica encara a tcheca Marie Bouzkova (28ª).

Na pior posição no ranking da WTA desde 2020, a tenista brasileira amargou sua quinta derrota seguida no circuito.

Sua última vitória foi nas oitavas de final do WTA 125 de La Bisbal, na Espanha, no fim de abril. Na ocasião, acabou eliminada nas quartas de final pela espanhola Marina Bassols Ribera, então 183ª do ranking.

Desde então, a brasileira caiu na primeira rodada no WTA 1000 de Roma, no WTA 125 de Paris e no WTA 500 de Estrasburgo.

Semifinalista de Roland Garros em 2023, quando parou apenas diante da polonesa Iga Swiatek, então líder do ranking, Bia já havia sido eliminada na primeira rodada do torneio nos dois últimos anos.