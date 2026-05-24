SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - E então, acabou. Pep Guardiola não é mais técnico do Manchester City. O treinador fez sua última partida no comando do time inglês neste domingo (24), na derrota para o Aston Villa por 2 a 1, de virada, no Etihad Stadium.

Vice-campeão inglês nesta temporada, os Citzens já não brigavam mais por nada na última rodada e encararam a última dança de Guardiola como uma celebração dos dez anos como treinador do clube.

Antonie Semenyo foi o autor do gol do City na partida, enquanto Ollie Watkins marcou os dois do Aston Villa.

O City encerrou o Campeonato Inglês na segunda posição, com 78 pontos. Já o Aston Villa ficou em quarto, com 65. Ambas equipes estarão na Champions League da próxima temporada.

Antes do início de jogo, Pep Guardiola foi homenageado pelo técnico do Aston Villa, Unai Emery. O espanhol recebeu um presente do compatriota, que o enfrentou por dois clubes diferentes na Inglaterra.

Antes do Villa, Emery comandou o Arsenal entre 2018 e 2019, quando Guardiola dividia o protagonismo do futebol inglês com Jurgen Klopp, do Liverpool.

GOLS E DESTAQUES

Empurrado pelo clima emocional no Etihad Stadium, o City controlou a posse de bola nos minutos iniciais, e empurrou o Villa para trás.

O gol do City saiu aos 23 minutos de jogo, após marcação pressão da equipe, uma das principais marcas de Guardiola nesses dez anos como técnico do clube. Foi assim que saiu o escanteio que originou o gol dos Citzens. Após cobrança de Bernardo Silva, a bola sobrou para Semenyo, que, com oportunismo, abriu o placar.

City empilha chances, mas peca nas finalizações. A pressão do City seguiu e a equipe teve pelo menos mais duas chances de ampliar o placar. Primeiro, com o próprio Semenyo, que perdeu uma chance cara a cara com o goleiro cinco minutos após o gol. Depois, Savinho acertou um lindo chute de fora da área e a bola raspou a trave.

No segundo tempo, o jogo foi outro. O Aston Villa empatou logo aos dois minutos, com Ollien Watkins. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Watkins, como um clássico camisa 9, aproveitou a sobra da defesa do City e mandou a bola para o fundo do gol.

E veio a virada... Aos 16 minutos da etapa final, Ollie Watkins apareceu novamente para marcar e virar o jogo para o Villa. Ele recebeu lançamento de Ross Barkley entre os zagueiros e, cara a cara com o goleiro Trafford, conferiu para dentro do gol. O assistente marcou impedimento no lance, mas o VAR foi acionado e validou o gol.

City empata, mas VAR anula. Os donos da casa chegam ao empate aos 45 minutos do segundo tempo, com Phil Foden. Diferente do segundo gol do Villa, o gol foi validado no campo, mas o VAR entrou em ação e anotou impedimento do atacante inglês.