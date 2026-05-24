SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca superou o francês Luka Pavlovic, nº 240 do mundo, neste domingo (24) por 3 sets a 0 (parciais de 7/6, 6/4 e 6/2), em confronto pela primeira rodada do simples masculino de Roland Garros.

O brasileiro nº 30 do mundo vai enfrentar o croata nº72 Dino Prizmic na próxima rodada da competição. O rival europeu superou o norte-americano Michael Zheng por 3 sets a 0 (6/1, 6/1 e 6/3).

PRIMEIRO SET

O francês deu trabalho para o brasileiro no início do confronto. Fonseca abriu o set confirmando o saque, sofreu o empate, ficou na frente novamente e viu Pavlovic igualar mais uma vez.

João acabou tomando a virada para Pavlovic. O número 240 do ranking mundial conseguiu uma quebra de saque para conquistar a parcial de 4/3.

O brasileiro voltou a ficar em vantagem e cedeu o empate duas vezes, até chegar ao tie-break, que venceu por 8 a 6. O primeiro set contou com apenas um ace convertido por Fonseca contra cinco do rival, mas o brasileiro teve melhor aproveitamento em pontos de serviço e nenhuma dupla falta cometida.

SEGUNDO SET

Dessa vez, foi o francês quem abriu o set confirmando seu saque, mas João buscou o empate. A situação se repetiu mais uma vez, concretizando um 2/2 no segundo set do duelo.

Fonseca quebrou o saque do rival e ampliou a vantagem para 4/2, mas Pavlovic diminuiu para apenas um game a vantagem do brasileiro. O atleta europeu abriu 30 a 0, viu João diminuir, mas garantiu o jogo contra o rival.

O nº 30 do mundo novamente aumentou a vantagem para dois games ao confirmar seu saque sem sofrer pontos, mas deixou o rival diminuir o placar, chegando a parcial de 5/4.

João mostrou o poder do seu voleio, chegou a parcial de 6/4 e venceu o segundo set contra o adversário. Diferente do primeiro, o brasileiro conseguiu atuar de forma mais leve e agressiva neste set, sem sofrer com a pressão do rival francês.

TERCEIRO SET

Apesar de iniciar o terceiro set com muita facilidade sobre o francês, abrindo 2/0, João deslizou, e Pavlovic diminuiu a parcial para 2/1.

Com belo ace, João Fonseca ampliou a vantagem com um "love game" (expressão utilizada quando o atleta vence sem sofrer pontos durante um game) e chegou ao 3/1.

O sul-americano ampliou para três de vantagem, mas Pavlovic quebrou o serviço do rival e diminuiu novamente. João devolveu a quebra, aguentou a potência do francês e chegou ao último game do duelo.

Com mais um "love game", o brasileiro venceu o francês e concretizou o set por 6/2.