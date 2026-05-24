SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três dos sete jogadores que atuam no Brasil convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo não foram a campo nos jogos de sábado (23) válidos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro: Neymar (Santos), Danilo (Flamengo) e Danilo Santos (Botafogo).
Já o goleiro Weverton, do Grêmio, e os flamenguistas Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá foram utilizados em duelos contra o Santos e o Palmeiras, respectivamente.
Weverton, de 38 anos, atuou o tempo inteiro na complicada vitória por 3 a 2 sobre o clube paulista. O goleiro não teve culpa nos gols.
Como já era esperado, mais uma vez, o atacante Neymar não atuou em Porto Alegre. Aos 34 anos, ele tem um edema na panturrilha direita e não deve defender o Santos até o dia da apresentação da seleção para a Copa do Mundo, na próxima quarta-feira (27). Na terça, o time da Vila Belmiro joga contra o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana.
No caso do Flamengo, Danilo não ficou nem no banco de reservas. O jogador, que pode atuar como lateral e zagueiro, cumpriu suspensão automática por ter levado três cartões amarelos.
Ele viu o clube rubro-negro começar bem, com Lucas Paquetá, que atuou como meia e volante, dando trabalho para o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras. Léo Pereira teve uma atuação irregular falhando no lance do segundo gol alviverde. Já Alex Sandro sofreu com a velocidade do atacante Allan, mas atuou até o fim do jogo.
A expulsão ainda no primeiro tempo do colombiano Jorge Carrascal deixou a situação da equipe carioca delicada. No final, o clube paulista, que não teve convocados por Ancelotti, venceu por 3 a 0.
No Botafogo, o volante Danilo Santos, não defendeu o clube no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis. O meio-campista não quer superar o limite de 12 jogos por um mesmo clube no campeonato, o que o impediria de ser negociado com outra equipe ainda nesta temporada. O jogador é cobiçado por Palmeiras e Flamengo.
Na quarta-feira (27), os atletas convocados por Ancelotti se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, para o período de treinos da seleção brasileira. Até o dia 30, a equipe treinará visando à partida contra o Panamá, que acontece no dia 31, no Maracanã. Essa será a última apresentação do Brasil no país antes da viagem para os Estados Unidos.
O Brasil faz o último amistoso antes do Mundial contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland. A estreia na Copa é no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em East Rutherford.