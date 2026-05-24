SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono do gol da seleção brasileira há mais de uma década, Alisson Becker, 33, assumiu o posto de camisa 1 da formação nacional em meados de 2015, no lugar de Jefferson, do Botafogo, quando Dunga ainda era o treinador da equipe.

Reconhecido por ter ótimo posicionamento sob as traves e por crescer na frente dos atacantes em duelos de um contra um, o gaúcho de Novo Hamburgo seguiu como dono inconteste da posição ao longo de toda a era Tite.

Atuou nos cinco jogos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, até a eliminação nas quartas de final, para a Bélgica, e em quatro partidas na de 2022, no Qatar, quando o Brasil caiu novamente nas quartas de final, diante da Croácia --ele não jogou apenas na última partida da fase de grupos, na derrota para Camarões, quando a seleção já estava classificada para a fase subsequente.

No período, também venceu o título da Copa América de 2019, em edição realizada no Brasil, com vitória por 3 a 1 sobre o Peru na decisão, no Maracanã.

Com a saída de Tite, Alisson chegou a ficar no banco de reservas durante a curta passagem do interino Ramon Menezes, mas reassumiu a titularidade com Fernando Diniz, e a manteve com Dorival Júnior.

Foi também o escolhido por Carlo Ancelotti como o principal guarda-meta da seleção brasileira. Um dos mais experientes do grupo, chegou a assumir a braçadeira de capitão no último duelo das Eliminatórias, contra a Bolívia.

A partida contra os bolivianos na altitude de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar --que terminou com a vitória dos donos da casa--, em setembro de 2025, foi a última do goleiro do Liverpool com a camisa da seleção.

Tendo de lidar com um histórico de problemas musculares na coxa que o persegue desde a temporada 2023/24, Alisson voltou a sentir uma lesão na região em jogo pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, contra o Galatasaray.

Precisou ficar cerca de 50 dias afastado, o que o fez perder os últimos amistosos da seleção brasileira em 2025, primeiro contra Coreia do Sul e Japão, depois contra Senegal e Tunísia.

Bento, Hugo Souza e Ederson foram os substitutos escolhidos, sem que nenhum deles tenha conseguido convencer a comissão técnica --os dois primeiros não entraram na relação de convocados para a Copa do Mundo, e o terceiro, reserva imediato nos dois últimos Mundiais, vive fase ruim no Fenerbahçe, da Turquia, com falhas, expulsões e críticas de torcedores. E Weverton, do Grêmio, a surpreendente escolha de Ancelotti como terceiro goleiro, não entra em campo pela seleção brasileira há mais de três anos.

De volta à meta do Liverpool no fim de novembro, o goleiro revelado na base do Internacional e com passagem pela Roma fez a diferença quando esteve disponível, com defesas difíceis em partidas da Champions League e do Campeonato Inglês.

No entanto, sofreu mais uma lesão muscular na coxa no dia 18 de março, em novo confronto do Liverpool com o Galatasaray, desta vez pelas quartas de final da Champions. Teve de ficar mais de dois meses afastado.

A lesão o fez perder mais dois jogos do Brasil no início de 2026, contra França e Croácia. Nesses jogos, Ederson e Bento se revezaram no gol.

Alisson voltou a ser relacionado pelo técnico do Liverpool, o holandês Arne Slot, apenas neste domingo (24), em duelo pela última rodada da Premier League, contra o Brentford.

Pouco acionado, fez apenas uma defesa durante a partida, e não teve culpa no gol de empate do Brentford, do alemão Kevin Schade, de cabeça.

Foi o último compromisso antes da apresentação na Granja Comary, em Teresópolis, na quarta-feira (27), junto com os demais convocados --exceção feita a Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, que disputam a final da Champions, no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.

O goleiro terá agora poucos dias para recuperar o ritmo de jogo antes dos últimos amistosos preparatórios contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Durante o anúncio de convocação para a Copa, Ancelotti se mostrou tranquilo em relação ao seu goleiro titular. "Alisson está voltando de lesão, mas está bem. Deve jogar o próximo jogo e terá tempo para estar 100%", afirmou o treinador.

A estreia do Brasil no Mundial está programada para 13 de junho, no que deve ser o confronto mais difícil do Brasil na fase de grupos, contra o Marrocos do lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey.

Após a estreia, o Brasil ainda joga no dia 19 de junho, contra o Haiti, na Filadélfia, e encerra sua participação na fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

Raio-X

Alisson Becker, 33

Nome

Alisson Ramses Becker

Nascimento

2 de outubro de 1992, em Novo Hamburgo (RS)

Clube atual

Liverpool

Jogos na temporada 2025/26

37

Gols sofridos na temporada

38

Jogos pela seleção

76

Copas disputadas

2018 e 2022